Директором Школы леди «Від пацанки до панянки» стала Татьяна Мокриди

17 февраля Школа леди откроет свои теледвери для новых учениц, которые мечтают изменить свои жизни. И получат шанс сделать это в стенах школы под руководством политтехнолога, журналиста Татьяны Мокриди, передает пресс-служба «Нового канала».

Татьяна уверена: проект «Від пацанки до панянки» – не просто реалити. Это пособие для всех родителей о том, как воспитывать и как не воспитывать своих детей. «Наша главная миссия на проекте – помочь участницам найти себя. Ведь если они не будут #загубленими (хештег сезона, – ред.), то смогут достичь любых целей», — прокомментировала Татьяна.

Отметим, что Татьяну Мокриди и ранее приглашали попробовать себя в роли директора или завуча Школы леди, однако тогда она отказалась по причине сильной занятости.

Также Татьяна поделилась своими впечатлениями о первой неделе съемок: «Я металась от состояния полного неприятия до материнских слез. Когда знакомилась с девушками, не понимала, как можно так себя вести: пить сверх меры, употреблять наркотики, быть неразборчивой в отношениях, драться… Но потом, узнавая их глубже, добираясь до корней проблем наших «пацанок», до причиненной им боли, которая не дает нормально жить… Я не могла сдержать слез. Знаете, иногда смотришь шикарное кино и думаешь – как сценаристы смогли придумать такое? А в это время в шаге от тебя в реальной жизни разворачиваются драмы похлеще».

Напомним: ранее пресс-служба «Нового канала» сообщала, что все выпуски шоу уже отсняты.

Фото: Oleksandr Kosariev

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