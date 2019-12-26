Старт реалити-шоу «Від пацанки до панянки» состоится 17 февраля 2020 года

17 февраля 2020 года на «Новом» стартует четвертый сезон реалити-шоу «Від пацанки до панянки», сообщает пресс-служба канала.

На днях был отснят финальный выпуск нового сезона. Имя победительницы, конечно, держится в секрете.

Четыре месяца съемок проекта пролетели незаметно и для команды проекта, и для участниц. Но изменения, которые произошли с «пацанками» за это время, не заметить невозможно. В финалистках четвертого сезона «Від пацанки до панянки» сложно узнать сутулых грубиянок, которые вместо лишних слов сразу лезли в драку.

«Наших девушек и правда не узнать. Причем не только финалисток, но и всех участниц. В этом сезоне мы делали упор на психологию. С девушками постоянно занималась психолог, и каждую неделю были испытания с психологическим уклоном. Иногда мы применяли шоковую терапию», – комментирует руководитель проекта Ксения Бабенко.

Напомним, что съемки четвертого сезона стартовали в сентябре 2019 года.

Фото: «Новый»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!