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«Новый канал» начал съемки четвертого сезона «Від пацанки до панянки»

от Telekritika
От Telekritika 658
Главная Новости «Новый канал» начал съемки четвертого сезона «Від пацанки до панянки»

Премьеру нового сезона реалити-шоу «Від пацанки до панянки» зрители увидят в феврале 2020 года.

Недавно стартовали съемки четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки». Об этом сообщила пресс-служба «Нового канала».

«Девиз нового сезона – не важно, что с вами происходит, важно, как вы к этому относитесь», – комментирует руководитель проекта Ксения Бабенко.

#загублені – под таким хештегом  можно будет найти новости о проекте в соцсетях. Ксения Бабенко говорит, что так называют участниц проекта, ведь: «Это девочки, которые потерялись в жизни и не могут себя найти».

Упор в новом сезоне сделан на психологию. В Школе леди больше не будет стандартных уроков – будут испытания, каждое из которых поможет девушкам сделать шаг в новую жизнь. Также полностью изменился директорский состав Школы леди.

Впереди у «пацанок» – четыре месяца съемок. Премьеру 4 сезона реалити-шоу «Від пацанки до панянки» зрители увидят в феврале 2020 года.

Фото: пресс-служба «Нового канала»

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