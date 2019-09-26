«Новый канал» начал съемки четвертого сезона «Від пацанки до панянки»

Недавно стартовали съемки четвертого сезона реалити «Від пацанки до панянки». Об этом сообщила пресс-служба «Нового канала».

«Девиз нового сезона – не важно, что с вами происходит, важно, как вы к этому относитесь», – комментирует руководитель проекта Ксения Бабенко.

#загублені – под таким хештегом можно будет найти новости о проекте в соцсетях. Ксения Бабенко говорит, что так называют участниц проекта, ведь: «Это девочки, которые потерялись в жизни и не могут себя найти».

Упор в новом сезоне сделан на психологию. В Школе леди больше не будет стандартных уроков – будут испытания, каждое из которых поможет девушкам сделать шаг в новую жизнь. Также полностью изменился директорский состав Школы леди.

Впереди у «пацанок» – четыре месяца съемок. Премьеру 4 сезона реалити-шоу «Від пацанки до панянки» зрители увидят в феврале 2020 года.

Фото: пресс-служба «Нового канала»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!