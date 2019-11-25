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Дарья Фиалко будет снимать «След» для СТБ по израильскому формату

от Telekritika
От Telekritika 436
Главная Новости Дарья Фиалко будет снимать «След» для СТБ по израильскому формату

Телеканал СТБ раскрыл некоторые детали будущего проекта.

Телеканал СТБ в 2020-м году покажет украинскую версию формата компании TeleAlliance Israel – многосерийный процедурал «След». Адаптацией сериала занимается компания SPACE Production. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Сериал будет адаптирован к украинским реалиями, сейчас идет работа над адаптацией сценария, после чего начнется кастинг актеров.

По данным госреестра предприятий компания «Спейс продакшн» основана 19 марта этого года. Статутный фонд предприятия – 1 000 гривен. Директором компании указана Елена Григорян, а собственниками – Дарья Легони Фиалко (70%) и Катерина Ласкари (30%).

Дарья Фиалко (Легони) – украинский телепродюсер, медиаменеджер. В 2011-2018 годах Дарья работала в России, где была директором российских телеканалов СТС (2016—2018) и «ТВ-3» (2011—2016). В Украине Дарья работала на канале «1+1» и в компании Star Media. Последний украинский проект под руководством Дарьи – танцевальное шоу «Майdан’s» для канала «Интер».

Катерина Ласкари (Андриенко) начала карьеру на телевидении в 2005 году с должности шеф-редактора утренней программы «Гутен Морген» (канал М1). Была шеф-редактором музыкальных шоу «Телезвезда-суперзвезда» (ТРК «Украина») и «Фабрика звезд» (Новый канал), а также «Шоу Верки Сердючки» (ТРК «Украина»). В качестве креативного продюсера канала «Украина» запустила оригинальный формат шоу талантов «Народная звезда». Работала креативным продюсером кинокомпании Star Media, участвовала в создании танцевального формата «Майданс», продюсером которого была Дарья Фиалко. С 2011-го по 2013-й – креативный продюсер российского телеканала «ТВ-3» (генпродюсером была Дарья Фиалко); в 2013-2016 – главный продюсер ТВ-3; 2016-2018 – главный продюсер, исполнительный продюсер российского канала СТС (когда канал возглавляла Дарья Фиалко).

Приметно, что сериал с таким же названием – «След», идет в России, которая называет его оригинальной разработкой. Криминальный детектив рассказывает о сотрудниках вымышленной спецслужбы – Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе МВД России для борьбы с преступностью. По состоянию на май 2019 года в эфир вышло 2197 серий, они разбиты на 23 сезона. Идея сериала отсылает к американскому сериалу CSI.

Телеканал «Украина» транслировал российский сериал «След» с 2009 по 2015 год в дневном слоте, после запрета на российский продукт, сериал был заменен якобы собственным сериалом «ФЭС» («Фактологическая экспертная служба»), где актеры и сюжет полностью совпадали с сериалом «След». В «Медиа Группе Украина» уверяли, что телеканал «Украина» выкупил отснятые рабочие материалы сериала «След» и франшизу, после чего сделал на его основе новый продукт, в котором использованы дополнительные съемки, компьютерная графика, новый монтаж. В 2015 году Госкино аннулировало прокатное удостоверение, в мае 2019-го канал сообщал, что выиграл у Госкино апелляцию в этом деле.

Напомним, всего телеканал СТБ готовится в следующем году показать 450 часов новых сериалов. На 2021-й вещатель готовит украинскую адаптацию американского сериала «Хорошая жена» и третий сезон «Крепостной» на 48 серий.

Фото: Александра Йорк

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