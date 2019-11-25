Дарья Фиалко будет снимать «След» для СТБ по израильскому формату

Телеканал СТБ в 2020-м году покажет украинскую версию формата компании TeleAlliance Israel – многосерийный процедурал «След». Адаптацией сериала занимается компания SPACE Production. Об этом сообщает пресс-служба вещателя.

Сериал будет адаптирован к украинским реалиями, сейчас идет работа над адаптацией сценария, после чего начнется кастинг актеров.

По данным госреестра предприятий компания «Спейс продакшн» основана 19 марта этого года. Статутный фонд предприятия – 1 000 гривен. Директором компании указана Елена Григорян, а собственниками – Дарья Легони Фиалко (70%) и Катерина Ласкари (30%).

Дарья Фиалко (Легони) – украинский телепродюсер, медиаменеджер. В 2011-2018 годах Дарья работала в России, где была директором российских телеканалов СТС (2016—2018) и «ТВ-3» (2011—2016). В Украине Дарья работала на канале «1+1» и в компании Star Media. Последний украинский проект под руководством Дарьи – танцевальное шоу «Майdан’s» для канала «Интер».

Катерина Ласкари (Андриенко) начала карьеру на телевидении в 2005 году с должности шеф-редактора утренней программы «Гутен Морген» (канал М1). Была шеф-редактором музыкальных шоу «Телезвезда-суперзвезда» (ТРК «Украина») и «Фабрика звезд» (Новый канал), а также «Шоу Верки Сердючки» (ТРК «Украина»). В качестве креативного продюсера канала «Украина» запустила оригинальный формат шоу талантов «Народная звезда». Работала креативным продюсером кинокомпании Star Media, участвовала в создании танцевального формата «Майданс», продюсером которого была Дарья Фиалко. С 2011-го по 2013-й – креативный продюсер российского телеканала «ТВ-3» (генпродюсером была Дарья Фиалко); в 2013-2016 – главный продюсер ТВ-3; 2016-2018 – главный продюсер, исполнительный продюсер российского канала СТС (когда канал возглавляла Дарья Фиалко).

Приметно, что сериал с таким же названием – «След», идет в России, которая называет его оригинальной разработкой. Криминальный детектив рассказывает о сотрудниках вымышленной спецслужбы – Федеральной экспертной службы (ФЭС), созданной в Москве в составе МВД России для борьбы с преступностью. По состоянию на май 2019 года в эфир вышло 2197 серий, они разбиты на 23 сезона. Идея сериала отсылает к американскому сериалу CSI.

Телеканал «Украина» транслировал российский сериал «След» с 2009 по 2015 год в дневном слоте, после запрета на российский продукт, сериал был заменен якобы собственным сериалом «ФЭС» («Фактологическая экспертная служба»), где актеры и сюжет полностью совпадали с сериалом «След». В «Медиа Группе Украина» уверяли, что телеканал «Украина» выкупил отснятые рабочие материалы сериала «След» и франшизу, после чего сделал на его основе новый продукт, в котором использованы дополнительные съемки, компьютерная графика, новый монтаж. В 2015 году Госкино аннулировало прокатное удостоверение, в мае 2019-го канал сообщал, что выиграл у Госкино апелляцию в этом деле.

Напомним, всего телеканал СТБ готовится в следующем году показать 450 часов новых сериалов. На 2021-й вещатель готовит украинскую адаптацию американского сериала «Хорошая жена» и третий сезон «Крепостной» на 48 серий.

Фото: Александра Йорк

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