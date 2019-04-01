🕵️‍♂️ Что нужно знать о сериале «Звонарь» и его допремьерном показе

Совсем недавно 1+1 video запускали допремьерный показ продолжения сериала «Школа», а теперь шанс стать первооткрывателем (или «первосмотрителем») есть у тех, кто очень ждет новый проект канала 2+2 – сериал «Звонарь».

Сотрудничество канала 2+2 с компанией «Гольфстрим» обернулось для канала успехом – 24 серии нескучных приключений авантюрного оперативника Антона Звонцова, который вне работы умудряется заниматься расследованием неоднозначных дел. Первые четыре серии «Звонаря» будут доступны на платформе 1+1 video уже сегодня, а последующие серии также будут появляться четверкой. Таким образом, зрители смогут увидеть продолжение истории раньше, чем ее покажу в телеэфире.

Антон Звонарь – дерзкий и харизматичный, с пытливым умом и горячим сердцем. Каждый друг, бизнесмен или коллега Антона знают, что, что бы ни случилось, он всегда разрулит ситуацию, иногда и самыми противоречивыми методами.

«В сериалах собственного производства мы продолжаем искать нового героя, который станет "своим" для нашего зрителя. Харизматичный опер Звонцов – Звонарь – в первую очередь яркая личность со своими ценностями, убеждениями и собственным кодексом чести. Не всегда Звонарь действует в рамках закона, но обещаем, зритель всегда будет на его стороне», – отмечает Олеся Пазенко, главный редактор канала 2+2.

Главную роль в сериале сыграет Артем Алексеев, который раскроет более 25 преступлений, и поможет 30 аферистам, дельцам и аферистам угодить за решетку.

Интересно, что за время съемок было отснято около 50 драк и сделано не менее 400 выстрелов. Во всех опасных сценах, трюках, перестрелках и погонях актеры участвовали самостоятельно, помогал им в этом известный каскадер Назар Майборода. Съемочная группа «Звонаря» сменила порядка 200 локаций: психиатрическая больница, заброшенный пивзавод, крыши домов и жилые квартиры, а также ночные клубы, фитнес-клубы, стриптиз-бары и десятки ресторанов Киева.

Съемочная группа «Звонаря» сменила порядка 200 локаций: психиатрическая больница, заброшенный пивзавод, крыши домов и жилые квартиры, а также ночные клубы, фитнес-клубы, стриптиз-бары и десятки ресторанов Киева

Кстати, за время съемок у настоящего у Артема Алексеева родился второй ребенок. Будучи на 8 месяце беременности, его жена приехала на площадку «Звонаря», чтобы поддержать Артема во время «взрывной» сцены. После финальных сьемок сериала пара отправилась в Майами, где у них родился сын Ален.

Ну и как же без киношной любви? Она, конечно же, здесь присутствует. За внимание опера будут бороться дочь начальника РОВД и прокурор Алла.

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А о самых ожидаемых премьерах 2019 году читайте в нашем материале.

Фото: 1+1 Медиа