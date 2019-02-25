👩‍🏫 👨‍🏫 Новая «Школа» за 49 грн
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👩‍🏫 👨‍🏫 Новая «Школа» за 49 грн

от Telekritika
От Telekritika 42
Главная Кино 👩‍🏫 👨‍🏫 Новая «Школа» за 49 грн

Те, для кого сериал «Школа» стал неотъемлемой частью жизни (а мы знаем, таких много), смогут посмотреть продолжение 2 сезона раньше, чем он выйдет на экраны.

Для того, чтобы просмотреть серии раньше всех, зрителям всего лишь нужно загрузить мобильное приложение 1+1 video и заплатить 49 грн за доступ к сериям. Это станет возможным уже с 1 марта.

Интересно, что продажа допремьерного просмотра стала первым экспериментом диджитал-команды 1+1 media с платой за просмотр контента на украинском рынке. Ранее группа монетизировала свою видеобиблиотеку только по рекламной модели.

По словам Анны Ткаченко, диджитал-директора 1+1 media, для того, чтобы найти свою идеальную формулу, нужно не бояться экспериментировать. «Мы решились начать с TVOD и для этого эксперимента выбрали новый сезон сериала «#ШКОЛА». Этот продукт хорошо подходит для такого случая, так как имеет свою лояльную аудиторию не только среди ТВ-зрителей, но и пользователей сети. Так, например, первая серия первого сезона на YouTube собрала более 7,4 млн просмотров» говорит Анна Ткаченко.

Директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media Светлана Павелецкая отмечает, что расширение набора способов доставки ТВ-продукта увеличивает его аудиторию, соответственно, продажа допремьерного просмотра новых серий в приложении позволит открыть новый источник монетизации.

Библиотека видео, к которой мобильное приложение 1+1 video открывает доступ, содержит более 23 тыс. часов художественных и документальных фильмов, сериалов, развлекательных шоу производства медиахолдинга. Кроме того, пользователям 1+1 video доступны прямые трансляции телеканалов медиагруппы: «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «Бигуди», «УНИАН ТВ».

Напомним, что c новыми кадрами продолжения сериала вы можете ознакомиться здесь. Посмотрим, сможет ли 1+1 media добиться своей цели через этот эксперимент, – похоже, у них есть все шансы: «Школа» – сериал, который любят, ну а 49 грн – не такие большие деньги за доступ к желанному видео.

Фото: 1+1 медиа

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