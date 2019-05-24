📺 Чиновник Порошенко обвинил Влащенко в «джинсе» в ответ на обвинение в цензуре

Генеральный продюсер и телеведущая канала ZIK Наталья Влащенко выразила убеждение, что Владимир Горковенко не может объективно исполнять обязанности члена Нацсовета. Об этом она сообщила 23 мая во время общественной дискуссии касательно последних кадровых назначений Порошенко в Нацсовете, состоявшейся в Национальном союзе журналистов Украины. В ответ чиновник указал на проплаченных гостей программы «Народ против» и необъективность телеведущей.

Наталья Влащенко сообщила, что Владимир Горковенко был в Администрации Порошенко «неким цензором». «Все прекрасно знают, что все эти годы г-н Горковенко сидел в Администрации президента и был неким цензором всего медийного пространства. Я с его действиями столкнулась во время подготовки первого сезона программы “Народ против”: тогда все представители коалиции – БПП, Народный фронт и т. п. – отказывались приходить на канал. В кулуарах они признавались, что приняли бы участие в ток-шоу, но им запрещают из Администрации президента, мол, договаривайтесь с Горковенко. Когда пытались договариваться, с нами начинали торговаться – а вы замените тему или сделайте так, или вот так… Мы никогда не шли на такие уступки, но из-за цензуры целый сезон практически не имели людей из коалиции. Поэтому убеждена, что такой человек не может быть членом Нацсовета», – цитирует НСЖУ Наталью Влащенко.

Владимир Горковенко не припоминает подобного общения с телеведущей, с редактором программы «Народ против» он общался только раз. «Я не помню каких-то переговоров, во время которых Наталья Влащенко пыталась обратить меня на путь истинный по гостям. Точнее, в последний раз мы общались, кажется, два года назад. И в ФБ не общались, потому что Наталья Влащенко с высоты собственного авторитета самоудалилась из друзей. Не говорил даже с редактором не главного ток-шоу страны. Точнее, после огромного перерыва был один контакт – достаточно успешный для программы – где-то год назад. Исходя из изложенного, возникает вопрос – каким образом я мог что-то требовать от программы, когда мы вообще не коммуницировали?» – отметил Горковенко в своем посте в Facebook.

Также чиновник обвинил телеведущую в «джинсе», намекнув, что гости ток-шоу Влащенко проплачены: «Пиарщица Galya Plachynda вот что написала о Наталье Влащенко у себя на ФБ: «Несколько лет назад я работала пресс-секретарем одного народного депутата. И в один прекрасный день в моем мобильнике прозвучал томный женский баритон: «Здравствуйте, меня завут Наталья Влащенка, я главний редактар журнала “Публічниє люді”, я предлагаю апублікавать інтервю вашего шефа с размешением абложки на сітілайтах в центре горада всего за двадцять тисяч доларав». Она набирала меня еще несколько дней подряд, рассказывая, какие мы с моим шефом идиоты, что отказываемся от такого заманчивого, можно сказать, – акционного предложения». Похоже, Наталья Влащенко до сих пор всех считает «идиотами». И о деньгах сегодня что-то говорила. Ну как же без этого?!! Правда, не хватало явок и паролей. Поэтому, возможно, причины не приходить в эфир далеко не главного ток-шоу Влащенко не в мифической цензуре, а в другом?!! Как стало модным нынче говорить: “ДумайТЕ!”», – добавил Владимир Горковенко.

Напомним, в субботу, 4 мая, экс-президент Петр Порошенко уволил Юрия Артеменко из Нацсовета и соответствующим указом назначил членом Нацсовета заведующего отделом главного департамента информационной политики Администрации президента Владимира Горковенко. 24 мая Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Владимира Горковенко, а также указы о рокировках в Нацсовете и НКРСИ.

Фото: ZIK, НСЖУ