Bloomberg Media запускает новый проект — Bloomberg Green

Похоже, Грета Тумберг оказала существенное влияние на медиа. Так, в конце 2019 года онлайн-СМИ carbonbrief.org проанализировало, какие издания более всех остальных уделяли внимание проблемам климата (инфографика доступна по ссылке). В начале 2020 года СМИ облетела новость о том, что ITV, BBC и еще семь холдингов совместно с учеными Бристольского университета разрабатывают электронный калькулятор DIMPACT, способный вычислить объем углеродного следа, оставляемого той или иной компанией.

А недавно Bloomberg Media объявила о запуске мультиплатформенного бренда Bloomberg Green, передает adage.com.

В частности, в официальном релизе американской медиакомпаии сказано, что новый бренд будет включать сайт, подкаст, посвященный бизнесу, науке и технологиям изменения климата, печатный журнал из переработанной бумаги и ежедневную новостную рассылку. Также медиа обладает Data Dash, интерактивной панелью, обеспечивающей мониторинг последствий изменения климата в режиме реального времени и анализ по различным параметрам.

Известно, что предполагается интеграция Bloomberg Green в другие платформы медиакомпании, включая Bloomberg Television, Bloomberg Radio и Bloomberg Terminal.

«Многие утверждают, что вопрос изменения климата очень сильно влияет на такие сферы, как политика, бизнес, технологии и поведение. Тем не менее сегодня нет ни одного медиабренда, который стал бы символом экологической революции», — заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

«Наступила эра изменения климата, и Bloomberg Green станет первым глобальным медиабрендом, полностью посвященным этой важной теме», — прокомментировал Джастин Б. Смит, генеральный директор Bloomberg Media.

Известно, что Аарон Руткофф, ранее возглавлявший Bloomberg Hyperdrive, стал первым редактором Bloomberg Green. Партнерами нового проекта стали компании Amazon, HP и Tiffany & Co. Они обязались поддерживать Bloomberg Green в течение первого года работы.

Напомним: ранее стало известно, что Bloomberg oштрафовали на 5 млн евро за публикацию фейка.

Фото: скриншот bloomberg.com/green

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!