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Bloomberg oштрафовали на 5 млн евро за публикацию фейка

от Telekritika
От Telekritika 406
Главная Новости Bloomberg oштрафовали на 5 млн евро за публикацию фейка

Из-за фейкового релиза в 2016 году акции строительной компании Vinci SA обвалились.

Компания Bloomberg LP была оштрафована на 5 миллионов евро ($5,6 миллиона) французским регулятором за публикацию фейкового пресс-релиза. Об этом пишет RFI.

Управление по финансовым рынкам Франции (Autorite des Marches Financiers) заявило, что Bloomberg должен был знать, что информация была ложной, но вместо этого опубликовал ее без проверки, что привело к падению акций Vinci на 18,3%.

В релизе говорилось, что Vinci уволила своего финансового директора и восстанавливала свои счета за 2015 год и первую половину 2016 года после обнаружения ошибок в бухгалтерском учете, которые составили несколько миллиардов евро.

В AMF заявили, что Bloomberg не уважает журналистскую этику, «поскольку до публикации информация не проверялась».

Поддельное заявление было почти неотличимо от обычного пресс-релиза группы, но было размещено на так называемом зеркальном сайте. Два сотрудника офиса Bloomberg в Париже опубликовали сведения на основе фальшивого пресс-релиза, которые затем распространили другие СМИ. Позже Vinci опроверг данную информацию.

В заявлении Bloomberg News говорится, что он будет оспаривать это решение, добавив, что также стал «одной из жертв сложного обмана» наряду с Vinci, как и другие агентства печати.

Напомним, ранее Bloomberg завел Telegram-канал.

Фото: pixabay

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