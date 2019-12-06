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Bloomberg запустил Telegram-канал

от Telekritika
От Telekritika 186
Главная Диджитал Bloomberg запустил Telegram-канал

Теперь издание можно читать в мессенджере

4 декабря Bloomberg сообщил, что теперь издание доступно в Telegram.

«Существует новый способ получать последние деловые новости и аналитические материалы от Bloomberg: мы теперь в Telegram», – пишут на сайте.

До этого момента издание было доступно в WhatsApp, однако оно покинет этот мессенджер 7 декабря. Причиной стало то, что Facebook изменит правила отправки сообщений (WhatsApp принадлежит Facebook).

Bloomberg пишет, что будет отправлять в Telegram около трех сообщений каждый день, включая последние новости, краткие обзоры самых больших материалов и авторские колонки репортеров Bloomberg.

Ранее Bloomberg сделал ребрендинг своего новостного проекта, так как его название было созвучно с прилолжением TikTok.

Фото: Chris Ratcliffe

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