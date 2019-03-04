🔥 BBC Radio 2 исключила из ротации Майкла Джексона из-за педофилии
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🔥 BBC Radio 2 исключила из ротации Майкла Джексона из-за педофилии

от Telekritika
От Telekritika 51
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Накануне выхода скандальной документальной ленты «Покидая Неверленд» BBC Radio 2 исключила из ротации все песни Майкла Джексона.

The Sunday Times сообщает, что руководство BBC Radio 2 приняло решение исключить из ротации все песни Майкла Джексона накануне выхода скандального документального фильма «Покидая Неверленд» 6 и 7 марта на британском телеканале Channel 4.

Напомним, фильм повествует о Майкле Джексоне и его предполагаемых связях с детьми. Над лентой работал режиссер Дэна Рид. Фильм был номинирован на «Оскар», а также представлен на кинофестивале «Сандэнс».

Уэйд Робсон, один из героев картины, в интервью ВВС отметил несколько интересных фактов:

  • К десятой годовщине смерти короля поп-музыки телеканал ВВС также снимет фильм о Джексоне.
  • Картина «Покидая Неверленд», в которой Майкла Джексона обвиняют в педофилии, была представлена широкой публике на кинофестивале «Сандэнс» и вызвала негативную реакцию зрителей.
  •  Фонд потомков Джексона назвал скандальный фильм о певце «величайшим позором HBO».
  •  Они также подали в суд и требуют от HBO $100 млн за показ ленты.
  • 3 марта фильм вышел на НВО, а правозащитники назвали его показ «посмертным линчеванием».
  • После выхода этого фильма стоимость ранчо «Неверленд» упала на $70 млн.

Фото: Facebook

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