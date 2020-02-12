Английская премьер-лига откажется от продажи телеправ в пользу собственного ОТТ-сервиса

Английская премьер-лига (АПЛ) изучает возможность постепенного отказа от контрактов на телетрансляции матчей с телекомпаниями и от перехода на распространение сигнала через собственный стриминговый-сервис. Об этом сообщил новый исполнительный директор Английской премьер-лиги Ричард Мастерс (Richard Masters) сообщает The Gardian со ссылкой на заявление Мастерса во время телевизионных торгов на сезоны 2019-22 годов.



Он подтвердил, что АПЛ рассматривала возможность запуска своего собственного цифрового сервиса стриминга игр в режиме прямой трансляции и другого контента в некоторых странах. Вариант, который позволит АПЛ взимать плату непосредственно за канал Premflix, а не продавать права телекомпаниям, рассматривается для сезонов 2022-25 годов.

Премьер-лига зарабатывает 3,1 млрд фунтов в год на телевизионных правах, из которых 1,4 млрд фунтов приходится на долю иностранных покупателей. Однако запуск собственного стримингового сервиса на некоторых территориях может привести к существенному росту доходов. В Сингапуре Singtel платит 70 млн фунтов за сезон в Премьер-лигу, но получает 175 млн фунтов в год от подписчиков, которые платят около 35 фунтов в месяц за онлайн-трансляцию игр. Если бы Премьер-лига сохранила телевизионные права для себя, она потенциально могла бы заработать еще 100 млн фунтов стерлингов только в Сингапуре.

Шансы на то, что канал Premflix появится в Англии, где у Sky Sports около шести миллионов подписчиков, а у BT Sport — около двух миллионов, невелики. Но Мастерс предположил, что двухуровневая система: когда одни страны смотрят игры, показываемые существующими телевизионными вещателями, а другие транслируются непосредственно Премьер-лигой, была неизбежна. «Я не говорю, что это произойдет в следующем цикле, или когда это вообще произойдет, но в конечном итоге Премьер-лига перейдет к сочетанию прямых продаж в медиа. Невозможно сказать, когда это произойдет», — сообщил он.

Ричард Мастерс подчеркнул, что Премьер-лига сохраняет свою мировую популярность, несмотря на недавнее падение стоимости прав на британское ТВ. Премьер-лига объявила о масштабной сделке на 2 млрд фунтов с NENT за права на Норвегию, Данию, Швецию и Финляндию с 2022 по 28 год — повышение более чем на 20% в год — и Мастерс настаивал, что Премьер-лига находится в добром здравии. «У нас есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее спортивных прав. Я не думаю, что пузырь лопнул, потому что наш бизнес эффективно хеджируется между внутренними и международными показателями», — заявил он.



По словам Мастерса, АПЛ задумалась об отказе от традиционной схемы реализации медиаправ еще в ходе переговоров о продаже прав на телетрансляции на период с 2019–2022 годов. На внутреннем рынке доходы от продажи прав снизились, потери удалось компенсировать ростом поступлений от продажи прав на показ матчей за границей. В АПЛ сочли, что потенциал роста поступлений от реализации прав на телетрансляции по прежней схеме близок к исчерпанию.

Напомним, в Украине игры АПЛ можно смотреть только на платном канале Setanta Sports.

Фото: pixabay

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