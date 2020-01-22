Aбонбаза Netflix увеличилась на 8,8 млн человек

Стриминговый сервис Netflix опубликовал данные за IV квартал 2019 года, согласно которым его выручка выросла на 31% до $5,46 млрд, а чистая прибыль за отчетный период составила $587 млн. Глава Netflix Рид Гастингс отверг идею развития своего проекта по рекламной модели.

Абонентская база сервиса увеличилась на 8,8 млн пользователей (из них 420 тыс – из США). На данный момент на сервис подписано более 167 млн ​​человек, наибольший рост стриминг показал в Европе, на Среднем Востоке и Азии, получив 3,3 млн подписчиков.

Выручка компании за отчетный период составила $5,47 млрд, прибыль — $587 млн. В аналогичный период прошлого года эти показатели достигли $4,19 млрд и $134 млрд соответственно. В заявлении акционерам Netflix связывает замедление роста с изменением ценовой политики и запусками платформ-конкурентов Apple TV+ и Disney+.

В январе у стриминга было 1211 оригинальных шоу и фильмов. Всего 8 месяцев назад их было меньше 1000. В среднем сеть добавляет по одному оригинальному шоу в день.

Вместе с тем сервис не будет запускать рекламную модель: «Google, Facebook и Amazon невероятно мощные на рекламном рынке, потому что они интегрируют данные с кучи источников. Для Netflix, чтобы вырасти до $5-10 млрд рекламного бизнеса, придётся очень постараться. На длинной дистанции тут нет лёгких денег», — цитирует Гастингса Variety.

«У нас бизнес гораздо проще. Он связан только с трансляцией и удовлетворением пользователей. Мы хотим быть тихой гаванью, где каждый может отдохнуть, посмеяться. И не хотим использовать наших зрителей, как цель для рекламы», — добавил он.

Также в отчете затронули сериал «Ведьмак», который может стать крупнейшей премьерой из проектов Netflix. Стриминг заявил, что фэнтезийный сериал с участием Генри Кавилла, который дебютировал 20 декабря на Netflix, посмотрело 76 миллионов домохозяйств за 4 недели после запуска. Об этом пишет Variety.

Это означает, что около 46% подписчиков Netflix на конец 2019 года смотрели «Ведьмака». Тем не менее Netflix изменил определение того, что представляет собой зритель. Теперь, по данным компании, он затрагивает аккаунты, которые смотрели шоу по крайней мере 2 минуты.

Число домохозяйств, учитываемых в соответствии с новым 2-минутным минимальным показателем, в среднем на 35% выше, чем в предыдущем показателе Netflix. Таким образом, новая метрика включает каждого пользователя, который был достаточно любопытен, чтобы посмотреть несколько минут фильма, но, возможно, бросил его смотреть вскоре после этого.

Netflix в своем письме для инвесторов также включил график Google Trends, пытаясь доказать, что «Ведьмак» был более популярен, чем «Мандалорец» от Disney Plus, «Утреннее шоу» на Apple TV Plus и «Джек Райан» от Amazon Prime Video. Однако поисковые запросы имеют мало общего с просмотрами — к тому же, Disney+ доступен только в трех странах.

Вместе с этим Netflix опубликовал цифры, в скольких домохозяйствах за первые четыре недели посмотрели другие проекты стриминга (они также подсчитаны по новой системе):

«Шестеро вне закона» — 83 млн;

«Ты» — 54 млн;

«Клаус» — 40 млн;

«Корона», третий сезон — 21 млн.

Стал ли «Ведьмак» популярнее третьего сезона «Очень странных дел» – определить невозможно, так как статистика о просмотрах «Дел» собиралась по старой методике. На тот момент за первый месяц она составила 64 миллиона домохозяйств.

Напомним, ранее Netflix планировал потратить 17$ млрд на контент в 2020-м.

Фото: Netflix, The Verge

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