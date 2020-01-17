Netflix потратит на контент более $17 млрд в 2020 году

Стриминговый сервис Netflix инвестирует в контент около $17,3 млрд в 2020 году, в то время как в 2019-м на эти цели было потрачено $15,3 млрд. Ожидается, что к 2028 году расходы Netflix на контент превысят $26 млрд, прогнозирует компания BMO Capital Markets, пишет Variety.

По прогнозу BMO Capital Markets, большая часть бюджета Netflix в 2020 году и в последующие годы будет направлена ​​на производство оригинального контента. По мнению управляющего директора BMO Capital Markets Дэна Салмона (Dan Salmon), видеосервис укрепил свою контентную стратегию за счет ряда важных договоров. В их числе контракт с Nickelodeon по оригинальным анимационным проектам; сделка с авторами «Игры престолов» Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом; соглашение с южнокорейской CJ E&M Corporation на показ оригиналов и лицензированных шоу, а также соглашение с южнокорейским производителем JTBC Content Hub.

Вместе с тем, напоминает BMO Capital Markets, Netflix имеет около $14,6 млрд долгосрочной задолженности после выпуска около $2,2 млрд облигаций. По состоянию на 30 сентября 2019 года у компании также были обязательства по расходам на контент в размере $19,1 млрд, то есть долговые обязательства перед поставщиками контента, в том числе $10,8 млрд, не отраженные в балансах.

Для сравнения, пишет издание, в 2020 финансовом году компания Disney заявила, что потратит $1 млрд на оригинальное программирование для своего видеосервиса. По данным AT&T, WarnerMedia инвестирует до $2 млрд в HBO Max, а Comcast/NBCUniversal выделяет около $2 млрд для Peacock в первые два года работы сервиса.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года видеосервис Netflix потерял 1,1 млн подписчиков в США — они перешли на Disney+, следовало из отчета компании Cowen & Co.

Фото: pixabay

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