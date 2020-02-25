80% молодежи делятся паролями от платных сервисов – исследование

Через три месяца после запуска, Disney+ занял второе место среди сервисов, пароли от которых можно найти в свободном доступе. Обмен паролями на платные сервисы с теми, кто не купил подписку, становится все более частым явлением. Особенно это касается молодежи: она делится паролями в 2,5 раза чаще. Об этом сообщает «Инициатива Чистое небо» со ссылкой на Torrent Freak и TVT.

В отчете «Переосмысление видео» исследовательская компания Hub обнаружила, что обмен паролями является особой проблемой для компаний, когда речь идет о людях в возрасте 13-24 лет. 81% из них делится своим доступом или использует чужой пароль. Для людей в возрасте 35-74 лет этот процент падает до 29%, но все же, это почти каждый третий.

Среди подростков и молодежи самым популярным сервисом является Netflix, им пользуется 56%, Disney +, который запустился в ноябре 2019 года, занимает второе место (31%). Далее следуют Hulu, Apple TV + и Amazon.

«Потоковым платформам нравится, когда их оригинальное шоу все обсуждают. В конце концов, это ли не лучший способ привлечь новых подписчиков: предлагать чрезвычайно популярные фильмы и сериалы, которых вы больше нигде не увидите» – говорит Питер Фондулас, директор Hub, и добавляет: «Но когда популярность и эксклюзивность сочетаются с нарушением правил законного использования, этот шум вокруг контента — почти приглашение для подписчиков поделиться забавой с друзьями и семьей. Уолл-стрит уже выразила свое недовольство, но, несмотря на это, обмен паролями процветает».

Ранее существовало такое явление, как платформы для генерации учетных записей, где можно было получить доступ к Netflix, Spotify, Amazon Prime, HBO, Xbox Live, EA Origin, TIDAL, WWE, UFC и других в несколько раз дешевле, чем стоит подписка. Они продавали доступ к Netflix за $2,99 в год и пакет из 69 онлайн-сервисов всего за $16,99 в год. Эти сервисы говорят об «общих личных» учетных записях, то есть они созданы для кого-то, это живые счета, которые кто-то оплачивает.

«Развитие интернета и онлайн платформ стимулировали использование контента на различных устройствах. Теперь одновременный просмотр телевизора дома всей семьей уже не является аксиомой. Именно поэтому подписка на сервис не ограничивается одним устройством, как правило, это около 5 подключенных гаджетов», — комментирует директор Общественного союза «Инициатива Чистое небо» Екатерина Федорова. — «Но передача своего пароля другим членам семьи, друзьям, или вообще незнакомым людям — это фактически обман, и сама кража интеллектуальной собственности. Ведь, создавая качественный дорогой продукт, правообладатель рассчитывает на любовь и внимание аудитории, которые выражаются в прибыли, за счет чего можно будет создать еще лучше и качественнее. Если человек — фанат сериала и передает свой пароль, чтобы поделиться с друзьями, он должен понимать, что обворовывает своих кумиров. Здесь возникает вопрос: неужели он этого не понимает?».

Напомним, ранее Disney +, запущенный 12 ноября, заявил о технических сбоях, после того, как количество пользователей превысило ожидания компании. Позднее, пользователи стали терять доступ к ресурсу. Причиной стало то, что хакеры массово взламывали аккаунты и сливали их в общий доступ сети.

Фото: unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!