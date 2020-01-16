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24tv.ua стал самым популярным сайтом на общественно-политическую тематику — рейтинг

от Telekritika
От Telekritika 887
Главная Новости 24tv.ua стал самым популярным сайтом на общественно-политическую тематику — рейтинг

Данные ИнАУ за декабрь 2019 года.

Согласно данным исследования, проведенного Интернет Ассоциацией Украины, топ-100 новостных сайтов на общественно-политическую тему за декабрь 2019 года возглавило интернет-издание 24tv.ua, сообщается на сайте ИнАУ.

Второе место занял сайт УНИАН, третье — segodnya.ua, четвертое — tsn.ua. Замыкает пятерку лидеров obozrevatel.com.

24tv.ua стал самым популярным сайтом на общественно-политическую тематику — рейтинг

Рейтинг составлен на основе анализа месячного охвата украинской интернет-аудитории новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют собственный контент на общественно-политическую тему.  При составлении рейтинга была использована медиапанель численностью 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.

Напомним, что согласно данным исследования ИнАУ за декабрь 2019 года, самыми популярными сайтами среди украинцев стали Google, YouTube, Facebook.

Таблица: ИнАУ

Фото: 24 канал

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