Google, YouTube, Facebook по-прежнему самые популярные сайты среди украинцев — исследование

На заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы были оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за декабрь 2019 года, сообщается на сайте компании.

Исследование было проведено Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ на базе медиапанели численностью 5 тыс. человек.

Представляем вашему вниманию топ-25 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями.

СДЧ – середнє значення денної частки аудиторії за місяць (среднее значение дневной доли аудитории за месяц).

Місячне охоплення (месячный охват) — доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы один раз в месяц.

Напомним, что согласно исследованию, проведенному агентством видеоконтента Videofirma, 80% украинцев регулярно смотрят YouTube.

Таблица: ИнАУ

Фото: pixabay

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