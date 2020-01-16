Google, YouTube, Facebook по-прежнему самые популярные сайты среди украинцев — исследование

На заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы были оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за декабрь 2019 года, сообщается на сайте компании.
Исследование было проведено Factum Group Ukraine по заказу ИнАУ на базе медиапанели численностью 5 тыс. человек.
Представляем вашему вниманию топ-25 популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями.
СДЧ – середнє значення денної частки аудиторії за місяць (среднее значение дневной доли аудитории за месяц).
Місячне охоплення (месячный охват) — доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы один раз в месяц.
Напомним, что согласно исследованию, проведенному агентством видеоконтента Videofirma, 80% украинцев регулярно смотрят YouTube.
Таблица: ИнАУ
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