80% украинцев регулярно смотрят YouTube — исследование

Агентство видеоконтента Videofirma провело собственное исследование предпочтений украинской аудитории YouTube. Мы публикуем самые интересные выдержки.

Согласно данным исследования «Online Україна», 80% украинцев, у которых есть доступ к интернету, регулярно смотрят видеоконтент на YouTube.

53% аудитории YouTube в нашей стране составляют женщины, 47% — мужчины. Треть аудитории (31%) — это люди в возрасте от 25 до 34 года лет. Что касается географии, то 9% приходится на киевлян, 35% — на восток Украины, а в северном и южном регионах YouTube смотрят всего 9% и 10%, соответственно.

Видеоресурсу украинцы уделяют минимум 40 минут в день. На каждый ролик не тратится более 10 минут. И еще интересный факт: 47% соотечественников предпочитают просматривать ролики в компании.

Также аналитики отмечают конкурентное преимущество видеосервиса перед линейным ТВ: 75% представителей поколения «Миллениум» предпочитают YouTube телесмотрению.

Также YouTube соперничает и с Google. В документе сказано, что 70% пользователей создают поисковые запросы в YouTube. Так, количество запросов «how to» на видеоплатформе возросло почти в два раза в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

Основу аудитории украинских влогеров составляют жители таких стран, как Россия, Казахстан, Беларусь и США — 60% всех просмотров украинского контента.

А в целом в сеть хотя бы раз в неделю выходят 70% всех украинцев. Что касается возраста аудитории, то среди 15-24-летних людей в интернете постоянно бывают 97%. Среди 25-34-летних украинцев в сеть выходят 96%. Люди старшего возраста тоже все чаще наблюдаются в онлайне — 29%. Исследователи отмечают, что в 2018 году их количество составляло всего 14%.

В среднем каждый украинец посвящает интернету 160 минут в день.

Аудитория в возрасте 12-34 года считает смартфоны основными устройствами выхода в сеть, а в целом в Украине 22% населения пользуются интернетом исключительно посредством телефона.

Напомним, недавно YouTube объявил о создании инструмента, обнаруживающего и удаляющего спорные моменты видео.

Инфографика: Videofirma

Фото: pixabay

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