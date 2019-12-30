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YouTube создал инструмент, обнаруживающий и удаляющий спорные моменты видео

от Telekritika
От Telekritika 1479
Главная Диджитал YouTube создал инструмент, обнаруживающий и удаляющий спорные моменты видео

Таким образом компания защищает авторские права.

В декабре 2019 года компания YouTube предоставила пользователям новый инструмент — Assisted Trim. Его задача − выявлять и удалять те фрагменты видео, которые нарушают авторские права либо являются оскорбительными, сообщается в официальном блоге компании.

В панели YouTube Studio, во вкладке «Видео», теперь есть раздел «Ограничение», где демонстрируется, какие конкретно фрагменты видеоролика нарушают авторское право или же являются оскорбительными. Заметив их, пользователь с помощью инструмента Assisted Trim может удалить этот контент.

Данное обновление должно помочь пользователям не терять монетизацию, а также научиться создавать оригинальный контент.

Напомним, что недавно Александр Ткаченко обзавелся собственным блогом на YouTube.

Фото: Pixabay

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