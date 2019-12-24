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Александр Ткаченко обзавелся собственным блогом на YouTube

от Telekritika
От Telekritika 151
Главная Новости Александр Ткаченко обзавелся собственным блогом на YouTube

Депутат и почетный президент 1+1 media будет рассказывать о политике

Народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Ткаченко решил создать влог на YouTube, о чем сообщил на своей странице в Facebook.

“Когда начинать свой видеоблог? Конечно, накануне Рождества. 4 месяца назад моя жизнь изменилась коренным образом. После многих лет работы в медиа – журналистом, продюсером и последние 10 из них – директором 1+1 media – я стал депутатом Верховной Рады от “Слуги народа” и председателем парламентского комитета. Мне казалось, учитывая карьеру политического журналиста, о политике я знаю если не все, то многое. Впрочем, я ошибался. Немало открытий – радостных, но не очень.

Подумал, что может быть интересно – попробовать открыть возможность увидеть политику и жизнь вокруг изнутри. Без фейков и душераздирающих разоблачений, а приближенной к реалиям и с оттенком иронии.

Первая попытка – о Киеве, мой родной город и принятия закона о столице. Так что с сегодняшнего дня сможем встречаться и в этом формате”, – написал в своем сообщении Ткаченко.

Канал нардепа на YouTube называется o.tkachenko и имеет 5 подписчиков, а первый выпуск под названием “Зачем нам закон о столице и местном самоуправлении в Украине?” просмотрели более 100 человек.

Напомним, что с 1 ноября 2019 года собственный собственный YouTube-канал запустил Евгений Киселев.

Напомним, ранее Александра Ткаченко занимал должность гендиректора 1+1 media. Вместо этого он получил должность почетного президента группы.

Фото: Александра Йорк

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