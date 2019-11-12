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13 ноября Рада презентует концепцию “Закона о медиа”

от Telekritika
От Telekritika 472
Главная Новости 13 ноября Рада презентует концепцию “Закона о медиа”

Кроме того, в ноябре планируют перерегистрировать законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах».

13 ноября в 14.30 на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики пройдет презентация «Закона про медиа». Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Закон разрабатывается народными депутатами Украины – членами Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, в ноябре Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики готовится перерегистрировать законопроект «Об аудиовизуальных медиасервисах».  Текст документа составляет рабочая группа комитета и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с участием ведущих телегрупп, радиохолдингов и представителей общественности. В декабре документ должен пройти первое чтение.

Фото: Pexels

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