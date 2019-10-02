«112 Украина», NewsOne и Zik устроили 20-минутную молчаливую акцию в эфире

2 октября на телеканалах «112 Украина», NewsOne и Zik ведущие и журналисты запустили акцию против цензуры в Украине. Об этом сообщил NewsOne на своем сайте.

Так, на протяжении 20-минутного эфира ведущие NewsOne, «112 Украина», ZIK и их приглашенные гости появились в кадре с заклеенными ртами. Также во время акции в программе отсутствовал звук и в заголовке сюжета было написано: «NewsOne подготовил оперативные новости, но власть может лишить вас права знать правду».

По словам журналистов, таким образом они хотели дать ответ недавним решениям Национального совета по телерадиовещанию о лишении каналов лицензии и назначении внеплановых проверок.

Напомним, 26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания единогласно принял решение не продлевать пять региональных эфирных цифровых лицензий, по которым вещает телеканал «112 Украина». Решение касалось пяти компаний из группы «112 Украина»: «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Новый формат ТВ» и «Лидер ТВ». 2 октября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания попросил суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО «Новини 24 години».

Фото: скриншот Youtube

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