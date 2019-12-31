1+1 media продолжает прием заявок на участие в проекте «Mind Contest: люди против машин»

Организаторы проекта-эксперимента «Mind Contest: люди проти машин» 1+1 media продолжили прием заявок до 31 января 2020 включительно. На протяжении последней недели потенциальные участники присылали обращения с просьбами сместить дату подачи, поэтому отныне украинцы будут иметь еще почти месяц для того, чтобы успеть присоединиться к проекту. Сейчас среди желающих бросить вызов искусственному интеллекту в креативности более 150 контентмейкеров, сообщает пресс-служба холдинга.

Напомним, анкета участника должна содержать корректно заполненную контактную информацию, видеовизитку до 120 секунд, логлайн объемом до 700 знаков с отступлениями и ссылки на 3 видеоработы, которые помогут жюри узнать больше о подходе участника к созданию контента.

На основе поданных заявок жюри отберут до 12 участников, которые будут распределены на несколько команд и перейдут во второй этап проекта.

Во втором этапе команды людей и нейросеть будут работать над реализацией собственной идеи. Задача каждой команды людей ‒ создать тизер к собственно придуманному сериалити, который далее будет соперничать с тизерами идей, сгенерированными нейросетью. Для равных шансов на выигрыш ‒ количество идей от нейросети будет равно количеству идей от команд людей. Для обеспечения конфиденциальности и неразглашении авторства с участниками будет подписано соглашение, которое будет гарантировать сохранение тайны содержания идеи и реализации до финального этапа.

Третий и финальный этап проекта состоится весной в Киеве, где для жюри и зрителей батла будут представлены тизеры, созданные Л-командами и нейросетью, но без указания авторства. Жюри вместе с присутствующими гостями финального мероприятия путем голосования выберут победителя и только после этого узнают, кто его создатель ‒ человек или машина.

Команда победителей проекта получит финансовое вознаграждение в размере 100 000 гривен. В случае победы нейронной сети средства пойдут на благотворительность.

Официальные линки проекта:

Сайт: https://mindcontest.1plus1.ua

Facebook: https://www.facebook.com/peopleagainstmachines/

Instagram: https://www.instagram.com/people_against_machines/

Напомним также, что 1+1 video обновила правила просмотра VOD-контента платформы.

Фото: 1+1 media

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