НовостиТВ

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

от Telekritika
От Telekritika 0
Главная Новости «1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания и агентство Big Data Ua рассказали, какие каналы пользовались наибольшей популярностью у абонентов IPTV/OTT ведущих провайдеров в первом квартале года.

В десятку самых популярных каналов вошли «1+1», «Украина», ICTV, СТБ, «Новый канал», «Интер», «2+2», ТЕТ, НТН и К1.  Рейтинг появился на официальном сайте регулятора.

«1+1» занял первое место с результатом 12,432% от общего процента домохозяйств, подключенных к цифровому ТВ. Второе место с большим отрывом — у канала «Украина» — 9, 98%.

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

Тройка лидеров общего рейтинга сохраняется и в категории развлекательно-информационных каналов.

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

А среди развлекательных каналов первые места разделили «СТБ», «Новый канал» и «2+2». Причем первые два лидируют с большим отрывом от конкурентов.

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

Самыми популярными детскими каналами были «ПлюсПлюс», «Cartoon Network» и «Пиксель ТВ».

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

Познавательный контент зрители чаще всего искали на «MEGA», «Discovery Channel», «National Geographic».

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

Среди информационных каналов самым популярным оказался «112 Украина». Почти вдвое ниже рейтинг у NewsOne, немного отстает от него «Прямой».

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

Фильмы зрители чаще всего смотрели на Fox, «Enter-фильм» и «ВОЛЯ СINE+ Hit».

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

За музыкальным контентом абоненты приходили на M1, Music Box UA и EUMusic.

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

А спортивные события зрители предпочитали смотреть на каналах «Футбол1» и «Футбол2», а также Eurosport 1.

«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

В составлении рейтинга приняли участие 372,2 тыс. домохозяйств, подключенных к OTT/IPTV-услуге операторов «Воля», «Триолан» и You TV.

Как сообщалось ранее, по итогам второго года работы альтернативной системы телерейтингов BIG DATA Rating, бесспорный лидер с весьма заметным отрывом – канал «1+1». Вещатель уверенно обходит канал «Украина» – лидера пиплметрической системы телерейтингов от компании Nielsen, данные которой являются «валютой» рынка телерекламы.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что «Сватам» удалось побить рекорд «Чернобыля» на «1+1».

Фото: pixabay

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Топ кастингов января: модели всех размеров, свекрови с...

31.01.2018

? Apple уступила нефтяникам. Названы самые дорогие компании...

02.04.2019

Коломойский назвал ТВ первой властью

28.11.2018

Владимир Остапчук проедется по небольшим населенным пунктам Украины

06.08.2018

Buzzfeed поучаствует в создании гида по телевидению

23.08.2018

Режиссер «Червоного» снимает новый сезон сериала «Опер по...

11.07.2018

Апелляционный суд лишил «Украинский Медиа Холдинг» очередной лицензии

25.04.2018

CNN в помощь: медиакомпания запустит консалтинговое подразделение

27.06.2018

?? В 2019 весь онлайн-контент Condé Nast станет...

24.01.2019

Генпродюсер телеканала NewsOne признался, что не смотрит телевизор

24.05.2018