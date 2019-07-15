«1+1» бьет «Украину». Какие каналы чаще всего смотрят пользователи интернет-ТВ

В десятку самых популярных каналов вошли «1+1», «Украина», ICTV, СТБ, «Новый канал», «Интер», «2+2», ТЕТ, НТН и К1. Рейтинг появился на официальном сайте регулятора.

«1+1» занял первое место с результатом 12,432% от общего процента домохозяйств, подключенных к цифровому ТВ. Второе место с большим отрывом — у канала «Украина» — 9, 98%.

Тройка лидеров общего рейтинга сохраняется и в категории развлекательно-информационных каналов.

А среди развлекательных каналов первые места разделили «СТБ», «Новый канал» и «2+2». Причем первые два лидируют с большим отрывом от конкурентов.

Самыми популярными детскими каналами были «ПлюсПлюс», «Cartoon Network» и «Пиксель ТВ».

Познавательный контент зрители чаще всего искали на «MEGA», «Discovery Channel», «National Geographic».

Среди информационных каналов самым популярным оказался «112 Украина». Почти вдвое ниже рейтинг у NewsOne, немного отстает от него «Прямой».

Фильмы зрители чаще всего смотрели на Fox, «Enter-фильм» и «ВОЛЯ СINE+ Hit».

За музыкальным контентом абоненты приходили на M1, Music Box UA и EUMusic.

А спортивные события зрители предпочитали смотреть на каналах «Футбол1» и «Футбол2», а также Eurosport 1.

В составлении рейтинга приняли участие 372,2 тыс. домохозяйств, подключенных к OTT/IPTV-услуге операторов «Воля», «Триолан» и You TV.

Как сообщалось ранее, по итогам второго года работы альтернативной системы телерейтингов BIG DATA Rating, бесспорный лидер с весьма заметным отрывом – канал «1+1». Вещатель уверенно обходит канал «Украина» – лидера пиплметрической системы телерейтингов от компании Nielsen, данные которой являются «валютой» рынка телерекламы.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что «Сватам» удалось побить рекорд «Чернобыля» на «1+1».

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