📈📺 «Плюсы» бьют «Украину»: альтернативная рейтингам Nielsen ТВ-реальность от BIG DATA Rating

Независимое рейтинговое агентство BIG DATA UA экс-президента «Воли» Сергея Бойко в среду, 29 мая, подвело итоги второго года работы альтернативной системы телерейтингов BIG DATA Rating. В рамках XXV Киевской международной телерадиоярмарки компания провела вторую церемонию награждения BIG DATA Awards. Самые рейтинговые телеканалы получили почетные дипломы за высокие показатели в системе BIG DATA Rating.

Абсолютным лидером телепросмотра стал телеканал «1+1» – он лидировал 10 месяцев за период с мая 2018-го по апрель 2019-го (еще два месяца был вторым). Тогда как абсолютный лидер телерейтингов Nielsen – канал «Украина» – в системе BIG DATA Rating был стабильно вторым (в одном из 12 месяцев был третьим).

В целом, больше всего наград собрали телегруппы 1+1 media и «Медиа Группа Украина» – каждой досталось по три награды. Если «1+1» стал победителем среди телеканалов общего просмотра, то ТЕТ – победителем в номинации развлекательных телеканалов, а среди детских каналов победил «ПлюсПлюс». Также участие в конкурсе впервые принял телеканал Paramount Comedy, получив награду Serious Challenger 2018 за второе место в группе телеканалов, которые демонстрируют сериалы. Телеканалы «Медиа Группа Украина» – «НЛО ТВ», «Футбол 1» и «Донбасс» – лидировали в сериальной, спортивной и региональной нишах, а «Украина» и «Футбол 2» получили награду Serious Challenger 2018 за второе место в своих нишах. Среди каналов StarLightMedia награда досталась только М1; группа «Интер» получила две награды за второе место в нише.

Сервис BigDataRating объединяет телесмотрение IPTV/OTT-услуг от провайдеров «Воли» и «Триолана», а также онлайн-сервиса YouTV. Сервис получает от провайдеров данные о посекундном телесмотрении в режиме реального времени. Своим преимуществом компания называет большое количество исследуемых семей. В апреле 2017 года проект-сервис стартовал со 150 тысячами семей, на конец 2017-го их число выросло до 220 тысяч, на конец 2018-го – до 359,7 тысячи домохозяйств.

«Телекритика» предлагает детально ознакомиться с рейтингами, обнародованными компанией BIG DATA UA.

Общенациональные телеканалы vs тематические вещатели

Несмотря на присутствие платных премиум-телеканалов разной тематики в сервисах интернет-телевидения, лидерами телесмотрения остаются эфирные телеканалы общей тематики – они собирают 57–61% доли общего смотрения.

Стабильное второе место у ниши развлекательных телеканалов, третье – за нишей детских анимационных вещателей. Для развлекательных каналов характерен рост в течение летнего периода и в начале года – пока на каналах общего просмотра не стартовал новый сезон. Фильмовые и познавательные каналы так же, как и развлекательные, наибольшую популярность набирают во время длительных праздников или периода отпусков (рост летом и в январе). Просмотр каналов новостей из-за президентской кампании резко приобрел популярность с ноября 2018-го, а максимальных значений группа достигла в марте и апреле – в период первого и второго тура выборов президента.

Доля просмотра спортивных каналов в целом зависит от освещения футбольных событий. Каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» также демонстрируют сезонность показателей – зрители предпочитают подписываться на них на период трансляций выдающихся событий и отключаться при затишье в футбольном сезоне. Отсюда резкие изменения доли просмотра группы спортивных каналов, повторяющие периоды активности в расписании ведущих футбольных чемпионатов мира.

Жанровые лидеры

Общая тематика. В целом телеканалы так называемой большой шестерки сохраняют свои лидерские позиции. Если «1+1» лидировал, второе место было за «Украиной», то третью позицию занимает ICTV. Телеканалы СТБ, «Новый канал» и «Интер» заняли, соответственно, 4-е, 5-е и 6-е места.

Наиболее нестабильными были показатели у телеканала СТБ. Среди «аномалий» – «Интер», который дважды в прошлом году был на первом месте (в июне и июле), благодаря трансляции Чемпионата мира по футболу (проходил в России). Все остальные месяцы телеканал был только шестым.

Топовыми трансляциями «1+1» стали продукты студии «Квартал 95», новости ТСН, украинская комедия «Dzidzio. Первый раз», а также сериалы «Школа» и «Кухня». У телеканала «Украина» на первых позициях футбол с участием сборной Украины, новости, сериалы и концерт Олега Винника.

Развлекательная тематика. В нише было представлено пять телеканалов. Телеканал ТЕТ оказался абсолютным лидером среди них с огромным отрывом от каналов «Мега» (второе место) и «ОЦЕ» (третье место).

В топе программ ТЕТ – анимационные фильмы, голливудские экшены и собственные скечкомы. На «Мега» в топе просмотра – документальные фильмы разной тематики.

Анимационные телеканалы. Телеканал «ПлюсПлюс» – абсолютной лидер детской тематики. Примечательно, что телеканал «Пиксель» проигрывает второе место телеканалу Cartoon Network (стабильно второй на протяжении 10 месяцев). Также достаточно высокие позиции у телеканала Nickelodeon.

Рейтинги «ПлюсПлюс» сделали, в частности, мульты «Элвин и бурундуки», «Зак Шторм» и «Хранитель Лев». Тогда как Cartoon Network – «Время приключений», «Ручей Крэйга» и «Вся правда о медведях».

Информационные телеканалы. Лидером среди каналов новостей стал «112 Украина». Твердое второе – у News One; за третье место боролись «Эспрессо» и «Прямой», но победа досталась первому.

В топе программ «112-го» и News One – авторские программы и ток-шоу:

Каналы кинопоказа. Первое место за каналом FOX, второе – у «Энтер-фильма». Третье-четвертое места отхватили собственные телеканалы провайдера «Воля» – «Воля CINE+ HIT» и «Воля CINE+ HD».

FOX стал лидером благодаря «Игре престолов» – 8-му и 7-му сезонам, а также сериалам «Чем мы заняты в тени», «Кости», «11.22.63», «911 служба спасения», документальному фильму «Фри-соло». «Энтер-фильм» спасало программирование советскими фильмами.

Познавательные телеканалы. Сразу три телеканала данной тематики демонстрировали почти одинаковые доли просмотра. Но лидером, в результате, стал канал Discovery Channel (10 месяцев), второе и третье – за каналами National Geographic и Nat Geo Wild. Телеканал Animal Planet только пятый, уступая Discovery Science.

В топе программ каналов-лидеров – разноплановые познавательные программы:

Спортивные каналы. Бесспорные лидеры тематики – телеканалы «Футбол 1/2». Вещатели весь год шли нога в ногу, демонстрируя сильное падение в летнее и зимнее межсезонье. Телеканалы Eurosport 1/2 продемонстрировали небольшой рост зимой.

В топе трансляций «Футбол 1/2» – матчи при участии украинских футбольных клубов:

Музыкальные телеканалы. Телеканал М1 – абсолютный лидер ниши, несмотря на резкое проседание, которое вещатель продемонстрировал в этом году. Твердое второе место – у Music Box UA, а телеканал EU Music уверенно обгоняет М2. Что интересно – ни один из вещателей ниши не продемонстрировал рост из-за падения М1.

Сериальные телеканалы. Именно в эту нишу был включен эфирный телеканал «НЛО ТВ» вместе с платными премиум-каналами. Как результат – уверенное первое место. Второе – за Paramount Comedy, который собирает на уровне с ближайшими конкурентами – АМС и «Бигуди». Телеканал Bolt продемонстрировал в августе – сентябре прошлого года достаточно солидный прыжок, после чего вернулся на свой уровень.

Из-за присутствия в сериальной нише «НЛО ТВ» произошел маленький конфуз – в топе сериального канала оказались только голливудские фильмы. Рейтинг Paramount Comedy сделали ситкомы «Ки энд Пил», «Друзья», «Детство Шелдона», «Трудности ассимиляции», «Бывает и хуже», «Новенькая», мультсериал «Южный парк».

Региональные телеканалы. Стабильно первый, несмотря на некую динамику, телеканал «Донбасс». Крымскотатарский телеканал ATR, несмотря на позиционирование новостным каналом, был включен именно в нишу местных вещателей – и как результат, канал занял второе место. Третье место – за каналом «Киев».

Примечательно, что в топе «Донбасса» фигурирует британский сериал «Мисс Марпл». У ATR – это авторские информационные программы и программы-интервью.

Дебют года. В этой номинации участвовали исключительно телеканалы, которые стартовали в прошлом году: канал телеторговли «Натали», музыкальный UA Music (сегодня это 4ever Music) и вещатель об активном образе жизни 36,6 TV.

Победа досталась телеканалу «Натали», но свои успехи вещатель сумел показать исключительно в границах сотых доли процента.

Ребрендинг года. Среди переформатированных телеканалов фигурировали «4 канал» (ранее – RTI), «Первый киевский» («100+»), «НАШ» («Макси ТВ») и 4ever Music (UA Music).

Абсолютный лидер роста – информационный телеканал «НАШ», который демонстрирует рост от месяца к месяцу, начиная со скандального перезапуска в ноябре. Как результат, сейчас канал в нише новостных вещателей на 4 месте.

О том, как в 2018 году в рейтингах Nielsen телеканал «Украина» на одних украинско-российских сериалах стал абсолютным лидером по всем основным аудиториям (включая молодежные) – читайте здесь.

Фото: BIG DATA UA