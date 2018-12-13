Вездесущий MONATIK и «Голос країни 9»
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Вездесущий MONATIK и «Голос країни 9»

от Telekritika
От Telekritika 52
Главная Медиатусовка Вездесущий MONATIK и «Голос країни 9»

Телеканал «1+1» раскрыл имя третьего тренера «Голосу країни 9». Им стал MONATIK.

Все в этом мире меняется, но только не ведущие проектов телеканала «1+1». «Телекритика» не удивилась, когда узнала, что третьим тренером «Голоса країни» станет певец MONATIK. Мы уже привыкли. А вы?

Сегодня в студии «Сніданку з 1+1» новый тренер поделился со зрителями своими планами на победу во взрослом «Голосе», а также показал первые кадры нового проморолика, который скоро появится в эфире канала «1+1».

«Это великолепный проект, в котором никогда не знаешь, что тебя ждет. Именно поэтому он мне и нравится. Я буду ждать своих людей. Людей, которые смогут зацепить меня своим талантом и пением», – комментирует певец.

Ранее «Телекритика» писала, что шоумен Потап и певица Тина Кароль также станут тренерами нового сезона проекта.

Фото: пресс-служба «1+1»

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