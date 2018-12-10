У Тины всегда есть право на «Голос»

Тина стала судьей вокального шоу уже в шестой раз, два из которых стали для нее и ее подопечных триумфальными – Антон Копытин выиграл в пятом сезоне, а Александр Клименко в седьмом.

На прошлой неделе также стало известно, что компанию Кароль составит Потап. Как видим, особой вариации судей канал «1+1» не предлагает. Всё те же лица мигрируют из проекта в проект, из сезона в сезон.

В промо-ролике шоу, Тина напевает мотивы «Кружит» MONATIK’а в ярком танце. Кому перейдет вокальная эстафета от Тины пока неизвестно. Возможно, к MONATIK?

В этом году я буду искать красивый тембр, наполненную душу и честный голос. Голос нации Украины.

«Я верю в победу талантливых участников. Я всегда прислушиваюсь к своему подопечному, обращаю внимание на его сильные и лучшие качества, не мешаю ему проявлять те чувства, которые он хочет. Важно, чтобы тренер позволял участнику петь ту песню, которая близка его сердцу, его голосу, его мыслям. В этом году я буду искать красивый тембр, наполненную душу и честный голос. Голос нации Украины. Поэтому моя команда будет полна лидеров, творческих личностей и людей, которые не боятся экспериментировать и бросать себе вызовы», — прокомментировала артистка.

Фото: 1+1 media