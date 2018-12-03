«1+1» назвал имя первого тренера девятого сезона «Голосу країни» 
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«1+1» назвал имя первого тренера девятого сезона «Голосу країни» 

от Telekritika
От Telekritika 111
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Первым тренером «Голосу країни 9» стал Потап. Это пятый сезон для шоумена, сообщает пресс-служба «1+1».

«За несколько сезонов тренерства в «Голосі країни», я понял, что этот проект не только о голосах и тембрах, но и о людях и их судьбах. Ключиком к моему повороту в кресле этого сезона станет исполнение, которое не обязательно должно быть профессиональным. Буду рад видеть в своей команде таланты из народа, ведь я и сам 10 лет назад был на их месте. В этом сезоне будет потрясающий тренерский состав. Поэтому я настроен на то, что пока все судьи будут ярко себя проявлять, команда Потапа будет выигрывать!» – прокомментировал Потап.

В проморолике проекта, который можно увидеть в эфире «1+1», Потап показал свою подготовку к новому сезону в тренажерном зале. Артист заинтриговал телезрителей не только сюжетом, в котором он подкачивает свои формы, но и песней Тины Кароль «Сдаться ты всегда успеешь», которую он напевал во время тренировки. Кто следующий из известных украинских звезд сядет в тренерское кресло проекта, станет известно уже в ближайшее время.

Напомним, после окончания 8-го сезона проекта, телеканал анонсировал изменения в судейском составе 9-го. Тренерский состав последних двух сезонов не менялся. Кроме Потапа, тренерами были Джамала, Тина Кароль и Сергей Бабкин.

Фото: «1+1»

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