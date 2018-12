Победители Effie Awards Ukraine 2018

В этом году самые эффективные компании в сфере маркетинговых коммуникаций Украины оценивала команда жюри, состоящая из более чем 170 экспертов рекламно-коммуникационного рынка: топ-менеджеры коммуникационных агентств, медиаэксперты, специалисты по маркетингу, исследователи и консультанты Украины.

Гран-при присуждало Grand жюри. До финального этапа конкурсные работы прошли три этапа. Лишь треть заявок прошла в финал. В этом году 11 работ получили золото, 18 – серебро, 23 – бронзу. Гран-при фестиваля получила компания A Confrontation of Worlds для PepsiCo от BBDO. Агенство BBDO также назвали «Агентством года».

THINKMcCaNN получил звание самого эффективного агенства. Самым эффективным медиа-агентством впервые стал Carat Ukraine, а самым эффективным рекламным холдингом – razom communications.

Группа 1+1 media получила сразу 9 наград: проект «Люди ідей» – в категории Corporate Reputation, сериал «Школа» (5 номинаций) и 3 спецнаграды – Best marketing team в категории «Медиа», The most Effective brand и The most Effective Marketer. Группа 1+1 media стала самой эффективной маркетинговой командой года со стороны клиента и лучшей маркетинговой командой в медиа.

Среди обладателей золота: кампания «Опера, яку ніхто не чув» от НГО «Відчуй» и Gres Todorchuk PR – в категории «Здоровье и красота», кампания «Роуминг “Туземці”» от «Киевстар» и Serviceplan Ukraine – в категории «Телекоммуникационные услуги», кампания #FairBnB от Beer Point и Kinograf – в категории «Малобюджетные кампании», #MoneyCanChallenge от фонда «Таблеточки» и агентства Leo Burnett Ukraine – в категории «Социальная реклама и благотворительность», #SCHOOLmania от 1+1 media и Postmen DA – в категории «Брендированный контент и услуги».

«Телекритика» поздравляет победителей с успехом и желает не останавливаться на достигнутом.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте effie.org.ua.