Победители Effie Awards Ukraine 2018
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Победители Effie Awards Ukraine 2018

от Telekritika
От Telekritika 71
Главная Медиатусовка Победители Effie Awards Ukraine 2018

12 декабря состоялась церемония награждения победителей Effie Awards Ukraine 2018. Объявлены победители самых эффективных кампаний в области маркетинговых коммуникаций.

В этом году самые эффективные компании в сфере маркетинговых коммуникаций Украины оценивала команда жюри, состоящая из более чем 170 экспертов рекламно-коммуникационного рынка: топ-менеджеры коммуникационных агентств, медиаэксперты, специалисты по маркетингу, исследователи и консультанты Украины.

Гран-при присуждало Grand жюри. До финального этапа конкурсные работы прошли три этапа. Лишь треть заявок прошла в финал. В этом году 11 работ получили золото, 18 – серебро, 23 – бронзу. Гран-при фестиваля получила компания A Confrontation of Worlds для PepsiCo от BBDO. Агенство BBDO также назвали «Агентством года».

THINKMcCaNN получил звание самого эффективного агенства. Самым эффективным медиа-агентством впервые стал Carat Ukraine, а самым эффективным рекламным холдингом – razom communications.

Группа 1+1 media получила сразу 9 наград: проект «Люди ідей» – в категории Corporate Reputation, сериал «Школа» (5 номинаций) и 3 спецнаграды – Best marketing team в категории «Медиа», The most Effective brand и The most Effective Marketer. Группа 1+1 media стала самой эффективной маркетинговой командой года со стороны клиента и лучшей маркетинговой командой в медиа.

Среди обладателей золота: кампания «Опера, яку ніхто не чув» от НГО «Відчуй» и Gres Todorchuk PR – в категории «Здоровье и красота», кампания «Роуминг “Туземці”» от «Киевстар» и Serviceplan Ukraine – в категории «Телекоммуникационные услуги», кампания #FairBnB от Beer Point и Kinograf – в категории «Малобюджетные кампании», #MoneyCanChallenge от фонда «Таблеточки» и агентства Leo Burnett Ukraine – в категории «Социальная реклама и благотворительность», #SCHOOLmania от 1+1 media и Postmen DA – в категории «Брендированный контент и услуги».

«Телекритика» поздравляет победителей с успехом и желает не останавливаться на достигнутом.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте effie.org.ua

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