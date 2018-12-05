Финалисты Effie Awards Ukraine 2018
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Финалисты Effie Awards Ukraine 2018

от Telekritika
От Telekritika 35
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4 декабря Effie Awards Ukraine 2018 анонсировала финалистов – наиболее эффективные компании в области маркетинговых коммуникаций.

По условиям конкурса работы участников оцениваются в три этапа членами жюри Effie Awards Ukraine 2018. В этом году в финал прошло 104 заявки в 49 категориях. В первом туре конкурса были названы финалисты, во втором – определят победителей, а сегодня, 5 декабря, члены Гранд жюри выберут Гран-при конкурса.

Заметим, в финал прошли два проекта группы «1+1 медиа» – «Люди ідей» и «Школа». Они вошли сразу в 8 категорий конкурса. В этом году проект «Люди ідей» также прошел в финал самой престижной PR-премии European Excellence Awards 2018, победителей которой объявят 6 декабря в Дублине.

Победители конкурса Effie Awards Ukraine 2018 будут представлены 12 декабря на Effie Gala в конгресс-центре Mercure Congress Centre комплекса Mercure Kyiv Congress. В этот же день состоится награждение победителей рейтингов эффективности для рекламных и медиа агентств, рекламно-коммуникационных холдингов, брендов и рекламодателей, а также рейтинга Best Marketing Teams, который определит лучшие маркетинг-команды рекламодателей Украины.

Фото: www.effie.org/program/partner/ukraine

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