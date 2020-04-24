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«Люди Ідей на карантині»: о подготовке к суперфиналу «Голосу країни» и секреты организации шоу

от Telekritika
От Telekritika 313
Главная Спецпроекты «Люди Ідей на карантині»: о подготовке к суперфиналу «Голосу країни» и секреты организации шоу

1+1 media продолжает рассказывать о работе медийщиков в условиях карантина.

Четвертый тематический влог посвящен подготовке к суперфиналу вокального шоу «Голос країни» на «1+1», который состоится 26 апреля.

Героями выпуска стали: руководитель Big Entertainment Shows 1+1 media Владимир Завадюк, стар-продюсер 1+1 media Майя Двалишвили, ведущие «Голосу країни» Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Ведущие проекта рассказали о работе над сценарием, изолированном формате проведения шоу и о том, что изменилось в коммуникациях с участниками.

Владимир Завадюк приоткрыл занавес диджитальной концепции суперфинала, поделился несколькими интересными секретами по организации и рассказал, как карантин и самоизоляция изменили его команду.

Майя Двалишивили остановилась на особенностях работы со звездами в нетипичное время и проведении онлайн-кастингов для проектов «1+1».

«Карантин и новое время, как мы его часто называем, имеет большое влияние на наше производство. Однако в то же время карантин подарил нам новые идеи и новые горизонты, которые мы уже воплощаем при подготовке к суперфиналу «Голосу країни»… Для нас это огромный опыт. На украинском телевидении подобного еще никто никогда не делал. Я благодарен нашей компании за то, что у нас есть свобода творчества и мы можем воплотить этот эксперимент в реальность», – отметил Владимир Завадюк, руководитель Big Entertainment Shows 1+1 media.

Посмотреть четвертый выпуск влога можно на YouTube-канале 1+1 медиа

Напомним, видеоблог «Люди Ідей на карантині» – это серия дистанционных интервью с сотрудниками 1+1 media в live-формате. Главная цель проекта – показать телевизионное зазеркалье и работу медийщиков в условиях соблюдения карантинных ограничений.

Герои будут рассказывать, как карантин изменил их жизнь, как пришлось настраивать процессы, как обустроены офисы 1+1 media и чем интересны будни в самоизоляции. Кроме этого, в видео они будут делиться лайфхаками, как не подвергать себя лишней опасности, вести себя в людных местах и ​​освоить новые полезные привычки. А еще – проводить экскурсии по офисам и съемочным площадкам.

Видеоблог выходит каждую пятницу на портале «Телекритика», а также в социальных сетях группы.

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1+1 media запускает видеоблог о работе медийщиков «Люди Ідей на карантині»

Фото, видео: 1+1 media

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