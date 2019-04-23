▶🎙 Звезды Marvel исполнили кавер на песню Билли Джоэла
КиноНовости

▶🎙 Звезды Marvel исполнили кавер на песню Билли Джоэла

от Telekritika
От Telekritika 17
Главная Кино ▶🎙 Звезды Marvel исполнили кавер на песню Билли Джоэла

Продолжая традицию, Джимми Фэллон снова собрал актеров Киновселенной Marvel перед премьерой нового фильма, чтобы спеть кавер на песню Билли Джоэла We didn’t start the fire. Текст песни пересказывает предыдущие фильмы франшизы.

Видеоряд стилизован под классические комиксы, а на «страницах» поют Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хэмсворт, Бри Ларсон, Марк Руффало и другие.

В финале ролика «ячейки» комиксов образуют портрет Стэна Ли, создателя множества супергероев Marvel, который ушел из жизни в конце прошлого года.

Киновселенная Marvel стартовала в 2008 году с фильма «Железный человек» с Робертом Дауни-мл. С тех пор в прокат вышло 22 картины, которые соткали самую дорогую франшизу в истории кино – общие сборы фильмов оцениваются в 18,6 млрд долларов. «Мстители: Финал» уже собрал за предзаказы билетов более 300 млн долларов.

«Мстители: Финал» выходит на экраны 25 апреля. А пока «Телекритика» собрала первые реакции зрителей на главный блокбастер сезона весна-лето 2019 года.

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

27 актеров, которых мы потеряли в этом году

26.12.2016

Телеканал «Прямой» первым из общенациональных вещателей исключил из...

05.11.2018

Ради новой роли Киану Ривз отправится в Сибирь

08.06.2018

За что звезды извиняются в Instagram

16.01.2018

В сети подозревают, что Адель – это Сэм...

07.02.2018

Андрей Партыка покинул StarLightMedia

18.10.2018

«Каннские львы»: Гран-при фестиваля у Budweiser и «Мусорных...

20.06.2018

Фильм «Иней» с Ванессой Паради о войне в...

20.04.2017

Голосовые помощники будут преследовать людей повсюду

17.01.2018

«Who Is America?»: вышел тизер нового телесериала Саши...

11.07.2018