▶🎙 Звезды Marvel исполнили кавер на песню Билли Джоэла

Видеоряд стилизован под классические комиксы, а на «страницах» поют Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Крис Хэмсворт, Бри Ларсон, Марк Руффало и другие.

В финале ролика «ячейки» комиксов образуют портрет Стэна Ли, создателя множества супергероев Marvel, который ушел из жизни в конце прошлого года.

Киновселенная Marvel стартовала в 2008 году с фильма «Железный человек» с Робертом Дауни-мл. С тех пор в прокат вышло 22 картины, которые соткали самую дорогую франшизу в истории кино – общие сборы фильмов оцениваются в 18,6 млрд долларов. «Мстители: Финал» уже собрал за предзаказы билетов более 300 млн долларов.

«Мстители: Финал» выходит на экраны 25 апреля. А пока «Телекритика» собрала первые реакции зрителей на главный блокбастер сезона весна-лето 2019 года.