🍿 Долгосрочная инвестиция: первые отзывы о финале «Мстителей»
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🍿 Долгосрочная инвестиция: первые отзывы о финале «Мстителей»

от Telekritika
От Telekritika 89
Главная Кино 🍿 Долгосрочная инвестиция: первые отзывы о финале «Мстителей»

Увидеть фильм «Мстители: Финал» первыми посчастливилось посетителям премьеры в Лос-Анджелесе – она состоялась в понедельник, 22 апреля.

Напомним, что в Украине фильм выйдет в прокат уже 25 апреля. А пока «Телекритика» собрала первые реакции зрителей на главный блокбастер сезона весна-лето 2019 года.

Брэндон Дэвис с сайта Comic Book пишет: «Это потрясающий, невероятный фильм. Никогда не видел ничего подобного. Он показал все, что я хотел, и даже намного больше».

Редактор Slashfilm Питер Скиретта пишет: «Представьте себе наилучшую возможную версию “Мстителей” с поправкой на то, что этот фильм все равно превосходит ожидания. Я плакал пять или шесть раз. Это самый эмоциональный и эпичный фильм Киновселенной Marvel».

Кинокритик Forbes Скотт Мендельсонн повел себя сдержаннее, написав: «“Финал” ударяет по нужным нотам с массой фан-сервиса (в основном заслуженного) и порядочным остроумием. В нем маловато смысла (и экшн подвел), но это несомненно хорошее развлечение».

Редактор Fandango Эрик Дэвис подводит итог: «“Мстители: Финал” – мастерский эпос, настоящая кульминация 22 фильмов, которая не только подводит итог истории, но и расширяет ее. Вы узнаете больше о других фильмах [MCU] по мере того, как будет разворачиваться этот».

Перри Немирофф из Collider резюмирует: «[Фильм] заставил меня гордиться тем, что я посвятила больше десяти лет франшизе, которая так вдохновляюще исследует значения слов “семья” и “герой”».

Если же спонсор ваших бессонных ночей – другая легендарная франшиза нашего времени, то почитайте о том, почему второй эпизод «Игры престолов» подряд выходит раньше запланированного времени.

Фото: Marvel Studios

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