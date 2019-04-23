🍿 Долгосрочная инвестиция: первые отзывы о финале «Мстителей»

Напомним, что в Украине фильм выйдет в прокат уже 25 апреля. А пока «Телекритика» собрала первые реакции зрителей на главный блокбастер сезона весна-лето 2019 года.

#AvengersEndgame is an astonishing, amazing film. I’ve never seen anything like it. This movie is everything I wanted to be and SO much more. Amazing. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) April 23, 2019

Брэндон Дэвис с сайта Comic Book пишет: «Это потрясающий, невероятный фильм. Никогда не видел ничего подобного. Он показал все, что я хотел, и даже намного больше».

Imagine the best possible version of #AvengersEndgame and somehow the film still surpasses all expectations. I cried 5-6 times. It’s the most emotional, most epic, MCU film. A tribute to ten years of this universe and holy shit the great fan service in this movie. Soooo good. — Peter Sciretta (@slashfilm) April 23, 2019

Редактор Slashfilm Питер Скиретта пишет: «Представьте себе наилучшую возможную версию “Мстителей” с поправкой на то, что этот фильм все равно превосходит ожидания. Я плакал пять или шесть раз. Это самый эмоциональный и эпичный фильм Киновселенной Marvel».

So, #AvengersEndgame hits the required beats, with plenty of fan service (most of it earned) and plenty of wit. It doesn't make a ton of sense (and the action is a comedown) but it's unquestionably fun. — Scott Mendelson (@ScottMendelson) April 23, 2019

Кинокритик Forbes Скотт Мендельсонн повел себя сдержаннее, написав: «“Финал” ударяет по нужным нотам с массой фан-сервиса (в основном заслуженного) и порядочным остроумием. В нем маловато смысла (и экшн подвел), но это несомненно хорошее развлечение».

#AvengersEndgame is a masterful epic - a true culmination of 22 films that not only concludes the story, but expands upon it. You’ll learn more about the other movies while this one unfolds. If Infinity War is the brawn, Endgame is the brains. And wow, what an ending! pic.twitter.com/94ttBUQKJ0 — Erik Davis (@ErikDavis) April 23, 2019

Редактор Fandango Эрик Дэвис подводит итог: «“Мстители: Финал” – мастерский эпос, настоящая кульминация 22 фильмов, которая не только подводит итог истории, но и расширяет ее. Вы узнаете больше о других фильмах [MCU] по мере того, как будет разворачиваться этот».

#AvengersEndgame is A LOT. Too much at times. But wow the payoff is huge. Left me proud to have invested over a decade in a franchise that delivers an inspiring exploration of what it means to be family & a hero. (Endgame also now has one of my favorite shots in the entire MCU.) — Perri Nemiroff (@PNemiroff) April 23, 2019

Перри Немирофф из Collider резюмирует: «[Фильм] заставил меня гордиться тем, что я посвятила больше десяти лет франшизе, которая так вдохновляюще исследует значения слов “семья” и “герой”».

Если же спонсор ваших бессонных ночей – другая легендарная франшиза нашего времени, то почитайте о том, почему второй эпизод «Игры престолов» подряд выходит раньше запланированного времени.

Фото: Marvel Studios