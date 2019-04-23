🍿 Долгосрочная инвестиция: первые отзывы о финале «Мстителей»

Напомним, что в Украине фильм выйдет в прокат уже 25 апреля. А пока «Телекритика» собрала первые реакции зрителей на главный блокбастер сезона весна-лето 2019 года.
Брэндон Дэвис с сайта Comic Book пишет: «Это потрясающий, невероятный фильм. Никогда не видел ничего подобного. Он показал все, что я хотел, и даже намного больше».
Редактор Slashfilm Питер Скиретта пишет: «Представьте себе наилучшую возможную версию “Мстителей” с поправкой на то, что этот фильм все равно превосходит ожидания. Я плакал пять или шесть раз. Это самый эмоциональный и эпичный фильм Киновселенной Marvel».
Кинокритик Forbes Скотт Мендельсонн повел себя сдержаннее, написав: «“Финал” ударяет по нужным нотам с массой фан-сервиса (в основном заслуженного) и порядочным остроумием. В нем маловато смысла (и экшн подвел), но это несомненно хорошее развлечение».
Редактор Fandango Эрик Дэвис подводит итог: «“Мстители: Финал” – мастерский эпос, настоящая кульминация 22 фильмов, которая не только подводит итог истории, но и расширяет ее. Вы узнаете больше о других фильмах [MCU] по мере того, как будет разворачиваться этот».
Перри Немирофф из Collider резюмирует: «[Фильм] заставил меня гордиться тем, что я посвятила больше десяти лет франшизе, которая так вдохновляюще исследует значения слов “семья” и “герой”».
Если же спонсор ваших бессонных ночей – другая легендарная франшиза нашего времени, то почитайте о том, почему второй эпизод «Игры престолов» подряд выходит раньше запланированного времени.
Фото: Marvel Studios