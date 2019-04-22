🏴‍☠️ «Игра престолов» снова вышла раньше времени
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🏴‍☠️ «Игра престолов» снова вышла раньше времени

от Telekritika
От Telekritika 99
Главная Кино 🏴‍☠️ «Игра престолов» снова вышла раньше времени

Второй эпизод сериала повторил судьбу первого и вышел раньше назначенного срока. Виноват на этот раз оказался Amazon Prime.

Amazon Prime в Германии после просмотра первой серии восьмого сезона перенаправлял зрителей на второй. Таким сбоем воспользовались юзеры Reddit и быстро распространили эпизод по торрент-трекерам и телеграм-каналам. К слову, качество видеоряда было низким, но с оригинальной аудиодорожкой.

На прошлой неделе «Игра престолов» уже столкнулась с подобной проблемой – тогда на четыре часа раньше в сеть слили премьерный эпизод. Произошло это из-за сбоя в онлайн-сервисе DirectTV.

Финальный сезон «Игры престолов» уже успел поставить рекорд по просмотрам – первую серию посмотрели около 17,4 миллионов зрителей на официальных платформах. Неофициальное число почти втрое больше – 54 миллиона человек.

HBO продолжает разогревать ажиотаж вокруг главного шоу 10-летия – в пятницу выйдет альбом в поддержку последнего сезона, который записали The Weeknd, the National, ASAP Rocky и др.

Фото: HBO

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