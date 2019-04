⚔ The Weeknd, SZA и Travis Scott выпустили трек про «Игру престолов»

Он войдет в общий альбом For the Throne (Music Inspired by the HBO Series «Game of Thrones»).

К The Weeknd, SZA и Travis Scott присоединится целый ряд именитых исполнителей из разных жанров: ASAP Rocky, Joey Badass, Ellie Goulding, Lil Peep, Ty Dolla Sign, Chloe x Halle, the National, Mumford and Sons, Muse. Например, инди-группа the National уже записывала песню The Rains of Castamere ко второму сезону шоу.

Альбом обещают выпустить в следующую пятницу, 26 апреля.

Напомним, в это воскресенье выходит второй эпизод восьмого сезона «Игры престолов». Прошлую серию на официальных платформах посмотрело 17,4 миллионов человек, что стало рекордным количеством зрителей по сравнению с предыдущими сезонами. Нелегально первый эпизод оценили около 55 миллионов человек, сообщает Fortune. Наибольшее количество пиратских просмотров зафиксировано в Индии – 9 миллионов скачиваний.

Фото: SZA на вручении «Грэмми», Christopher Polk/Getty Images