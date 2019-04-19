⚔ The Weeknd, SZA и Travis Scott выпустили трек про «Игру престолов»
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⚔ The Weeknd, SZA и Travis Scott выпустили трек про «Игру престолов»

от Telekritika
От Telekritika 46
Главная Кино ⚔ The Weeknd, SZA и Travis Scott выпустили трек про «Игру престолов»

Музыканты наконец выложили трек Power is Power, записанный по мотивам фэнтезийного сериала.

Он войдет в общий альбом For the Throne (Music Inspired by the HBO Series «Game of Thrones»).

К The Weeknd, SZA и Travis Scott присоединится целый ряд именитых исполнителей из разных жанров: ASAP Rocky, Joey Badass, Ellie Goulding, Lil Peep, Ty Dolla Sign, Chloe x Halle, the National, Mumford and Sons, Muse. Например, инди-группа the National уже записывала песню The Rains of Castamere ко второму сезону шоу.

Альбом обещают выпустить в следующую пятницу, 26 апреля.

Напомним, в это воскресенье выходит второй эпизод восьмого сезона «Игры престолов». Прошлую серию на официальных платформах посмотрело 17,4 миллионов человек, что стало рекордным количеством зрителей по сравнению с предыдущими сезонами. Нелегально первый эпизод оценили около 55 миллионов человек, сообщает Fortune. Наибольшее количество пиратских просмотров зафиксировано в Индии – 9 миллионов скачиваний.

Тем временем, украинский фильм попал в программу Каннского кинофестиваля.

Фото: SZA на вручении «Грэмми», Christopher Polk/Getty Images

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