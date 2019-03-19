🔶 «Золота Дзиґа»: жанровое кино, украинский IMDb и недоумение

С полным списком претендентов на премию, которая будет вручаться 19 апреля, можно ознакомиться по ссылке. «А судьи кто?», – спросите вы. В этом году – 355 украинских профессионалов в области кино. Как сообщила на пресс-конференции инициатор создания Украинской киноакадемии и непосредственно премии «Золота Дзиґа» Виктория Тигипко, это на 15% больше, чем годом ранее. А исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух порадовала известием о том, что в ряды главных киноэкспертов страны теперь принимают не только представителей тех профессий, которые номинируются на премию.

Киноакадемия растет и в плане гендерного баланса: в 2019 году в ней насчитывается 124 женщины. «У нас наблюдается правильная гендерная тенденция: думаю, года через два-три женщин будет минимум 50%», – добавила Тигипко. По ее словам, украинская киноакадемия даже лидирует в мире по количеству женщин – хотя президент Одесского кинофестиваля и признает, что для абсолютной уверенности нужно уточнить данные по небольшим странам. Что касается ведущих, то здесь 50/50 соблюдается всегда: в этом году вести церемонию будут повелитель «Событий недели» Олег Панюта и Дарья Трегубова («Цієї миті рік потому»).

Что касается долгожданного проекта под рабочим названием DzygaMDb – отечественного агрегатора киноинформации, анонсированного в прошлом году, – то Виктория Тигипко лишь заверила, что разработка идет по плану. Что ж, если раньше мы считали подобный сайт излишеством и призывали уделять больше внимания украинским фильмам на оригинальной площадке IMDb, то в свете растущей необходимости фильтровать «гибридные» проекты, снятые в РФ с прицелом на украинский рынок и наоборот, ДзиґаMDb многим киножурналистам придется кстати.

В номинации на приз зрительских симпатий можно лицезреть и аутсайдеров проката

За фильмы, претендующие на приз зрительских симпатий, можно проголосовать уже сегодня – да здравствует тавтология, на сайте «Сегодня». Как водится, в этой категории соревнуются фильмы, на которые в течение 2018 года сходило больше всего зрителей, но из-за того, что правообладатели проектов FILM.ua снова не подавали на премию свои фильмы (зачастую лидирующие по бокс-офисам среди отечественных лент), в номинации можно лицезреть и аутсайдеров проката.

В жанровом плане тоже наблюдается солянка: зрителям предлагают голосовать за комедийные проекты («11 детей из Моршина», «Приключения S Николая», «Свингеры», «Сотка», «Секс и ничего личного», «DZIDZIO Первый раз») наравне с патриотическим кино («Позывной Бандерас», «Тайный дневник Симона Петлюры»), истерном «Дикое поле» и фестивальным «Донбассом».

Основные и технические номинации премии тоже выглядят пестро. Иногда это ставит в тупик: например, среди всего лишь трех номинантов на титул лучшего актера второго плана (выбирали, напомним, среди 27 полнометражных фильмов!) затесался Сергей Притула в фильме «Секс и ничего личного», где он, положа руку на сердце, просто в очередной раз включил привычного шоумэна.

Остается открытым вопрос: оценили ли киноакадемики качественный жанровый кинематограф, или же просто не имели достаточного выбора среди драм?

Но некоторые прорывы откровенно порадовали: например, киноакадемиками не был забыт мистический фильм «Брама», зарубежный аналог которого просто не долетел бы до короткого списка BAFTA или «Оскара» в угоду драмам и прочему high-brow. Здесь же он представлен в таких серьезных категориях, как «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа» (Владимир Тихий), «Лучшая мужская роль» (Ярослав Федорчук), «Лучшая женская роль» (Ирма Витовская), «Лучший сценарий» – и вообще лидирует по числу номинаций. Впрочем, вновь остается открытым вопрос, приняли ли судьи в свое сердце качественный жанровый кинематограф, или же просто не имели достаточного выбора качественных драм – злободневных и исторических.

Как вы помните, в этом году в список номинаций добавились дне новые – «Лучшая песня» и «Лучший монтаж». И обе вновь-таки вызывают вопросы: на первую номинирована, например, народная песня из фильма «Горная женщина на войне» и прозвучавшая в «Браме» «Не метелиця лугом стелиться» на музыку Владислава Толмачева, которая в исполнении Нины Матвиенко, кажется, известна каждому первому украинцу. Конечно, новое исполнение, новые аранжировки и общее попадание в атмосферу фильма тоже важны, но все-таки странно было бы услышать среди номинантов на «Оскар», скажем, сплошные Auld Lang Syne и Danny Boy.

Самым радостным трендом можно считать то, что молодые таланты получают практически мгновенное признание

Что касается монтажа, то в этой категории, как и в номинациях «Лучший звук», «Лучший грим» и «Лучший костюм», деятелей кино опять награждают по совокупности заслуг. Т.е. художницу по костюмам Елену Гресь предлагается оценивать по работе и над «Брамой», и над «Сексом…», а монтажера Ивана Банникова – по тому, что он наколдовал с «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Позывным Бандерас». Ситуация, быть может, и лестная для честно потрудившихся специалистов, но несколько абсурдная. Хотя с технической стороны (в отличие от «общехудожественной»), такой уж огромной пропасти между разными фильмами нет, в одном случае работа номинанта может быть украшением проекта, а с другой – просто еще одной записью в послужном списке. Тот же Артем Мостовой отлично потрудился над звуком «Бобота», но кто, кроме других создателей многострадального «фильма о фильме», сейчас вспомнит, каким был звук в «Предателе»?

Пожалуй, самым радостным трендом по итогам пресс-конференции можно считать то, что молодые таланты получают практически мгновенное признание. Доказательство тому – режиссерский дебют Ярослава Лодыгина, чье «Дикое поле» лидирует по количеству номинаций. И здесь уже точно нельзя сказать, что академикам-де просто не из кого было выбирать: подтверждение ищите в рецензии «Телекритики». А имена победителей мы узнаем уже через месяц.