⚡🏆 Стали известны номинанты на премию «Золота дзиґа»

«Телекритика» публикует список номинантов:

Лучший фильм

«БРАМА» (реж. Владимир Тихий, прод. Игорь Савиченко, Марко Супрун, Владимир Тихий, Владимир Филиппов, Алла Овсянникова, Андрей Суярко)

«ГОРНАЯ ЖЕНЩИНА: НА ВОЙНЕ» (реж. Бенедикт Эрлингссон, прод. Сергей Лавренюк)

«ДИКОЕ ПОЛЕ» (реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко)

«ДОНБАСС» (реж. Сергей Лозница, прод. Сергей Иванов)

«КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» (реж. Марыся Никитюк, прод. Игорь Савиченко, Роман Климпуш, Владимир Филиппов, Сергей Лавренюк, Алла Овсянникова, Андрей Суярко)

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко)

Ярослав Лодыгин («ДИКОЕ ПОЛЕ»)

Сергей Лозница («ДОНБАСС»)

Марыся Никитюк («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ»)

Антонина Ноябрева («ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ»)

Владимир Тихий («БРАМА»)

Лучший актер в главной роли

Евгений Бушмакин («ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ» реж. Антонина Ноябрева)

Роман Луцкий («СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)

Олег Москаленко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Ярослав Федорчук («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Лучшая актриса в главной роли

Ирма Витовская («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Анастасия Пустовит («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Руслана Хезипова («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучший актер второго плана

Георгий Делиев («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)

Сергей Притула («СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)

Владимир Ямненко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучшая актриса второго плана

Виталина Библив («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Олеся Жураковская («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)

Лариса Руснак («ЯНВАРЬ-МАРТ» реж. Юрий Речинский)

Лучший оператор-постановщик

Юрий Король («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)

Сергей Михальчук («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Слава Цветков («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Лучший художник-постановщик

Влад Дудко («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Владлен Одуденко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Владимир Романов («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)

Лучший сценарист

Павел Арье, Владимир Тихий («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Я рослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Сергей Лозница («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)

Марыся Никитюк («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Лучший композитор

Антон Байбаков («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Никита Моисеев («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Ефим Чупахин («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучший документальный фильм

«ДОМАШНИЕ ИГРЫ» (реж. Алиса Коваленко, прод. Валентин Васянович, Максим Васянович)

«МИФ» (реж. Леонид Кантер и Иван Ясний, прод. Леонид Кантер, Катерина Мизина)

«ПАПА — МАМИН БРАТ» (реж. Вадим Ильков, прод. Валентин Васянович, Максим Васянович, Ия Мыслицкая)

«ЯВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕТ» (реж. Алина Горлова, прод. Алина Горлова, Мария Берлинская)

Лучший анимационный фильм

«ГОЛОДНЫЙ ДУХ» (реж. Константин Федоров, прод. Егор Олесов, Алексей Толубко)

«МИМИКРИЯ» (реж. Фройд М. Вайзер, прод. Фройд М. Вайзер)

«МОНАХ» (реж. Сашко Даниленко, прод. Сашко Даниленко, Кася Забавко)

«САМЫЙ ТЕМНЫЙ СИНИЙ ЦВЕТ» (реж. Оксана Курмаз, прод. Оксана Курмаз)

«КАК РАЗВЕСЕЛИТЬ ОДИНОЧЕСТВО» (реж. Степан Коваль, прод. Анна Полониченко)

Лучший игровой короткометражный фильм

«В РАДОСТИ И ТОЛЬКО В РАДОСТИ» (реж. Мария Рощина, прод. Полина Бушинская)

«ШТАНГИСТ» (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, прод. Валентин Васянович)

«MIA DONNA» (реж. Павел Остриков, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов)

Лучший художник по гриму (с 2018)

Ольга Ахтарния («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань) / «ПОЗЫВНОЙ “БАНДЕРАС”» реж. Заза Буадзе)

Катерина Струкова («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Татьяна Хорошун («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Лучший художник по костюмам (с 2018)

Елена Гресь («БРАМА» реж. Владимир Тихий / «СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)

Мария Керо («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)

Константин Кравец («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Лучший звукорежиссер (с 2018)

Михаил Закуцкий («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Артем Мостовой («БОБОТ И ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ» реж. Максим Ксенда / «ПРЕДАТЕЛЬ» реж. Марк Хаммонд)

Андрей Рогачов и Борис Петер («ЯНВАРЬ-МАРТ» реж. Юрий Речинский)

Сергей Степанский («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин / «DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ» реж. Михаил Хома и Тарас Дронь)

Александр Шаткивский («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Лучший монтаж (с 2019)

Иван Банников («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк) / («ПОЗЫВНОЙ “БАНДЕРАС”» реж. Заза Буадзе) / («ОНА И ВОЙНА» реж. Мария Кондакова)

Андрей Загданский («МИХАИЛ И ДАНИИЛ» реж. Андрей Загданский)

Вадим Ильков («ПАПА — МАМИН БРАТ» реж. Вадим Ильков)

Ярослав Попов («МИФ» реж. Леонид Кантер и Иван Ясний)

Александр Черный («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучшая песня (награждается исполнитель) (с 2019)

«11 дітей із Моршина» Сергей Бабкин («11 ДЕТЕЙ ИЗ МОРШИНА» реж. Аркадий Непыталюк)

«Кобіти» Rayband («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)

«Моя любов» Михаил Хома («DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ» реж. Михаил Хома и Тарас Дронь)

«Моя мамонько рідненька» Ирина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко («ГОРНАЯ ЖЕНЩИНА: НА ВОЙНЕ» реж. Бенедикт Эрлингссон)

«Не метелиця лугом стелиться» Ирма Витовская («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

В прошлом году лауреатом премии в категории «Лучший фильм» стала картина «Киборги» Ахтема Сейтаблаева. Как проходила церемония, можно прочитать в нашем материале.

Также стало известно, кто будет гостем вручения в этом году.

Фото: 112.ua