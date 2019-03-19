⚡🏆 Стали известны номинанты на премию «Золота дзиґа»

«Телекритика» публикует список номинантов:
Лучший фильм
- «БРАМА» (реж. Владимир Тихий, прод. Игорь Савиченко, Марко Супрун, Владимир Тихий, Владимир Филиппов, Алла Овсянникова, Андрей Суярко)
- «ГОРНАЯ ЖЕНЩИНА: НА ВОЙНЕ» (реж. Бенедикт Эрлингссон, прод. Сергей Лавренюк)
- «ДИКОЕ ПОЛЕ» (реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко)
- «ДОНБАСС» (реж. Сергей Лозница, прод. Сергей Иванов)
- «КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» (реж. Марыся Никитюк, прод. Игорь Савиченко, Роман Климпуш, Владимир Филиппов, Сергей Лавренюк, Алла Овсянникова, Андрей Суярко)
Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко)
- Ярослав Лодыгин («ДИКОЕ ПОЛЕ»)
- Сергей Лозница («ДОНБАСС»)
- Марыся Никитюк («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ»)
- Антонина Ноябрева («ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ»)
- Владимир Тихий («БРАМА»)
Лучший актер в главной роли
- Евгений Бушмакин («ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ» реж. Антонина Ноябрева)
- Роман Луцкий («СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)
- Олег Москаленко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
- Ярослав Федорчук («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
Лучшая актриса в главной роли
- Ирма Витовская («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
- Анастасия Пустовит («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
- Руслана Хезипова («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
Лучший актер второго плана
- Георгий Делиев («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)
- Сергей Притула («СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)
- Владимир Ямненко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
Лучшая актриса второго плана
- Виталина Библив («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
- Олеся Жураковская («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)
- Лариса Руснак («ЯНВАРЬ-МАРТ» реж. Юрий Речинский)
Лучший оператор-постановщик
- Юрий Король («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)
- Сергей Михальчук («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
- Слава Цветков («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
Лучший художник-постановщик
- Влад Дудко («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
- Владлен Одуденко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
- Владимир Романов («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)
Лучший сценарист
- Павел Арье, Владимир Тихий («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
- Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
- Сергей Лозница («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)
- Марыся Никитюк («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
Лучший композитор
- Антон Байбаков («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
- Никита Моисеев («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
- Ефим Чупахин («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
Лучший документальный фильм
- «ДОМАШНИЕ ИГРЫ» (реж. Алиса Коваленко, прод. Валентин Васянович, Максим Васянович)
- «МИФ» (реж. Леонид Кантер и Иван Ясний, прод. Леонид Кантер, Катерина Мизина)
- «ПАПА — МАМИН БРАТ» (реж. Вадим Ильков, прод. Валентин Васянович, Максим Васянович, Ия Мыслицкая)
- «ЯВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕТ» (реж. Алина Горлова, прод. Алина Горлова, Мария Берлинская)
Лучший анимационный фильм
- «ГОЛОДНЫЙ ДУХ» (реж. Константин Федоров, прод. Егор Олесов, Алексей Толубко)
- «МИМИКРИЯ» (реж. Фройд М. Вайзер, прод. Фройд М. Вайзер)
- «МОНАХ» (реж. Сашко Даниленко, прод. Сашко Даниленко, Кася Забавко)
- «САМЫЙ ТЕМНЫЙ СИНИЙ ЦВЕТ» (реж. Оксана Курмаз, прод. Оксана Курмаз)
- «КАК РАЗВЕСЕЛИТЬ ОДИНОЧЕСТВО» (реж. Степан Коваль, прод. Анна Полониченко)
Лучший игровой короткометражный фильм
- «В РАДОСТИ И ТОЛЬКО В РАДОСТИ» (реж. Мария Рощина, прод. Полина Бушинская)
- «ШТАНГИСТ» (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, прод. Валентин Васянович)
- «MIA DONNA» (реж. Павел Остриков, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов)
Лучший художник по гриму (с 2018)
- Ольга Ахтарния («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань) / «ПОЗЫВНОЙ “БАНДЕРАС”» реж. Заза Буадзе)
- Катерина Струкова («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
- Татьяна Хорошун («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
Лучший художник по костюмам (с 2018)
- Елена Гресь («БРАМА» реж. Владимир Тихий / «СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)
- Мария Керо («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)
- Константин Кравец («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
Лучший звукорежиссер (с 2018)
- Михаил Закуцкий («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
- Артем Мостовой («БОБОТ И ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ» реж. Максим Ксенда / «ПРЕДАТЕЛЬ» реж. Марк Хаммонд)
- Андрей Рогачов и Борис Петер («ЯНВАРЬ-МАРТ» реж. Юрий Речинский)
- Сергей Степанский («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин / «DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ» реж. Михаил Хома и Тарас Дронь)
- Александр Шаткивский («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
Лучший монтаж (с 2019)
- Иван Банников («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк) / («ПОЗЫВНОЙ “БАНДЕРАС”» реж. Заза Буадзе) / («ОНА И ВОЙНА» реж. Мария Кондакова)
- Андрей Загданский («МИХАИЛ И ДАНИИЛ» реж. Андрей Загданский)
- Вадим Ильков («ПАПА — МАМИН БРАТ» реж. Вадим Ильков)
- Ярослав Попов («МИФ» реж. Леонид Кантер и Иван Ясний)
- Александр Черный («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
Лучшая песня (награждается исполнитель) (с 2019)
- «11 дітей із Моршина» Сергей Бабкин («11 ДЕТЕЙ ИЗ МОРШИНА» реж. Аркадий Непыталюк)
- «Кобіти» Rayband («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)
- «Моя любов» Михаил Хома («DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ» реж. Михаил Хома и Тарас Дронь)
- «Моя мамонько рідненька» Ирина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко («ГОРНАЯ ЖЕНЩИНА: НА ВОЙНЕ» реж. Бенедикт Эрлингссон)
- «Не метелиця лугом стелиться» Ирма Витовская («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
В прошлом году лауреатом премии в категории «Лучший фильм» стала картина «Киборги» Ахтема Сейтаблаева. Как проходила церемония, можно прочитать в нашем материале.
Также стало известно, кто будет гостем вручения в этом году.
Фото: 112.ua