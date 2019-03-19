⚡🏆 Стали известны номинанты на премию «Золота дзиґа»
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⚡🏆 Стали известны номинанты на премию «Золота дзиґа»

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 90
Главная Кино ⚡🏆 Стали известны номинанты на премию «Золота дзиґа»

Украинская киноакадемия объявила список номинантов на всеукраинскую кинопремию «Золота дзиґа». В этом году состоится третье по счету вручение кинонаград. Церемония пройдет 19 апреля в КВЦ «Парковый».

«Телекритика» публикует список номинантов:

Лучший фильм

  • «БРАМА» (реж. Владимир Тихий, прод. Игорь Савиченко, Марко Супрун, Владимир Тихий, Владимир Филиппов, Алла Овсянникова, Андрей Суярко)
  • «ГОРНАЯ ЖЕНЩИНА: НА ВОЙНЕ» (реж. Бенедикт Эрлингссон, прод. Сергей Лавренюк)
  • «ДИКОЕ ПОЛЕ» (реж. Ярослав Лодыгин, прод. Владимир Яценко)
  • «ДОНБАСС» (реж. Сергей Лозница, прод. Сергей Иванов)
  • «КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» (реж. Марыся Никитюк, прод. Игорь Савиченко, Роман Климпуш, Владимир Филиппов, Сергей Лавренюк, Алла Овсянникова, Андрей Суярко)

Лучший режиссер (премия имени Юрия Ильенко)

  • Ярослав Лодыгин («ДИКОЕ ПОЛЕ»)
  • Сергей Лозница («ДОНБАСС»)
  • Марыся Никитюк («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ»)
  • Антонина Ноябрева («ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ»)
  • Владимир Тихий («БРАМА»)

Лучший актер в главной роли

  • Евгений Бушмакин («ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ» реж. Антонина Ноябрева)
  • Роман Луцкий («СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)
  • Олег Москаленко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
  • Ярослав Федорчук («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Лучшая актриса в главной роли

  • Ирма Витовская («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
  • Анастасия Пустовит («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
  • Руслана Хезипова («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучший актер второго плана

  • Георгий Делиев («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)
  • Сергей Притула («СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)
  • Владимир Ямненко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучшая актриса второго плана

  • Виталина Библив («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
  • Олеся Жураковская («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)
  • Лариса Руснак («ЯНВАРЬ-МАРТ» реж. Юрий Речинский)

Лучший оператор-постановщик

  • Юрий Король («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)
  • Сергей Михальчук («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
  • Слава Цветков («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

Лучший художник-постановщик

  • Влад Дудко («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
  • Владлен Одуденко («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
  • Владимир Романов («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)

Лучший сценарист

  • Павел Арье, Владимир Тихий («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
  • Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)
  • Сергей Лозница («ДОНБАСС» реж. Сергей Лозница)
  • Марыся Никитюк («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Лучший композитор

  • Антон Байбаков («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
  • Никита Моисеев («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)
  • Ефим Чупахин («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучший документальный фильм

  • «ДОМАШНИЕ ИГРЫ» (реж. Алиса Коваленко, прод. Валентин Васянович, Максим Васянович)
  • «МИФ» (реж. Леонид Кантер и Иван Ясний, прод. Леонид Кантер, Катерина Мизина)
  • «ПАПА — МАМИН БРАТ» (реж. Вадим Ильков, прод. Валентин Васянович, Максим Васянович, Ия Мыслицкая)
  • «ЯВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕТ» (реж. Алина Горлова, прод. Алина Горлова, Мария Берлинская)

Лучший анимационный фильм

  • «ГОЛОДНЫЙ ДУХ» (реж. Константин Федоров, прод. Егор Олесов, Алексей Толубко)
  • «МИМИКРИЯ» (реж. Фройд М. Вайзер, прод. Фройд М. Вайзер)
  • «МОНАХ» (реж. Сашко Даниленко, прод. Сашко Даниленко, Кася Забавко)
  • «САМЫЙ ТЕМНЫЙ СИНИЙ ЦВЕТ» (реж. Оксана Курмаз, прод. Оксана Курмаз)
  • «КАК РАЗВЕСЕЛИТЬ ОДИНОЧЕСТВО» (реж. Степан Коваль, прод. Анна Полониченко)

Лучший игровой короткометражный фильм

  • «В РАДОСТИ И ТОЛЬКО В РАДОСТИ» (реж. Мария Рощина, прод. Полина Бушинская)
  • «ШТАНГИСТ» (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, прод. Валентин Васянович)
  • «MIA DONNA» (реж. Павел Остриков, прод. Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов)

Лучший художник по гриму (с 2018)

  • Ольга Ахтарния («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань) / «ПОЗЫВНОЙ “БАНДЕРАС”» реж. Заза Буадзе)
  • Катерина Струкова («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
  • Татьяна Хорошун («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Лучший художник по костюмам (с 2018)

  • Елена Гресь («БРАМА» реж. Владимир Тихий / «СЕКС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО» реж. Ольга Ряшина)
  • Мария Керо («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)
  • Константин Кравец («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Лучший звукорежиссер (с 2018)

  • Михаил Закуцкий («БРАМА» реж. Владимир Тихий)
  • Артем Мостовой («БОБОТ И ЭНЕРГИЯ ВСЕЛЕННОЙ» реж. Максим Ксенда / «ПРЕДАТЕЛЬ» реж. Марк Хаммонд)
  • Андрей Рогачов и Борис Петер («ЯНВАРЬ-МАРТ» реж. Юрий Речинский)
  • Сергей Степанский («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин / «DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ» реж. Михаил Хома и Тарас Дронь)
  • Александр Шаткивский («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк)

Лучший монтаж (с 2019)

  • Иван Банников («КОГДА ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ» реж. Марыся Никитюк) / («ПОЗЫВНОЙ “БАНДЕРАС”» реж. Заза Буадзе) / («ОНА И ВОЙНА» реж. Мария Кондакова)
  • Андрей Загданский («МИХАИЛ И ДАНИИЛ» реж. Андрей Загданский)
  • Вадим Ильков («ПАПА — МАМИН БРАТ» реж. Вадим Ильков)
  • Ярослав Попов («МИФ» реж. Леонид Кантер и Иван Ясний)
  • Александр Черный («ДИКОЕ ПОЛЕ» реж. Ярослав Лодыгин)

Лучшая песня (награждается исполнитель) (с 2019)

  • «11 дітей із Моршина» Сергей Бабкин («11 ДЕТЕЙ ИЗ МОРШИНА» реж. Аркадий Непыталюк)
  • «Кобіти» Rayband («БЛАГОРОДНЫЕ БРОДЯГИ» реж. Александр Березань)
  • «Моя любов» Михаил Хома («DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ» реж. Михаил Хома и Тарас Дронь)
  • «Моя мамонько рідненька» Ирина Данилейко, Галина Гончаренко, Сусанна Карпенко («ГОРНАЯ ЖЕНЩИНА: НА ВОЙНЕ» реж. Бенедикт Эрлингссон)
  • «Не метелиця лугом стелиться» Ирма Витовская («БРАМА» реж. Владимир Тихий)

В прошлом году лауреатом премии в категории «Лучший фильм» стала картина «Киборги» Ахтема Сейтаблаева. Как проходила церемония, можно прочитать в нашем материале.

Также стало известно, кто будет гостем вручения в этом году.

Фото: 112.ua

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