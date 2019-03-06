⭐ Директор Европейской академии станет гостем на вручении «Золотої Дзиґи»
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⭐ Директор Европейской академии станет гостем на вручении «Золотої Дзиґи»

от Telekritika
От Telekritika 9
Главная Кино ⭐ Директор Европейской академии станет гостем на вручении «Золотої Дзиґи»

Марион Дёринг станет почетным гостем на вручении наград Третьей Национальной кинопремии.

Более тридцати лет Марион Деринг работает в Европейской Киноакадемии, и в 2006 году стала исполнительным директором EFA Productions GmbH, которая совместно с Европейской Киноакадемией занимается организацией церемонии вручения наград.

«Нам очень приятно, что Европейская Киноакадемия уже три года подряд поздравляет наших киноакадемиков. В прошлом году видеопоздравление передала председатель правления EFA Агнешка Холланд. А в этом году ожидаем на церемонии директора Европейской Киноакадемии Марион Деринг. Члены EFA с мировым именем также посещали торжественную церемонию вручения нашей Кинопремии: почетным гостем первой церемонии был польский режиссер театра и кино, член Правления Европейской Киноакадемии Кшиштоф Занусси. А в прошлом году почетным гостем стал член EFA и президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонски. Все это свидетельствует о признании Украинской киноакадемии на международном уровне!» – отмечает исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

В этом году состоится третье по счету вручение кинопремии «Золота Дзиґа», номинанты на которую будут объявлены в марте. Церемония состоится 19 апреля в КВЦ «Парковый».

О приеме заявок на участие читайте в нашем материале.

Фото: Украинская Киноакадемия

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