«Золота Дзиґа» закружилась в третий раз

Как мы и прогнозировали в прошлом году в беседе с арт-директором Украинской киноакадемии Аликом Шпилюком, к 18 номинациям премии добавились новые категории – ими оказались «Лучшая песня» и «Лучший монтаж».

Как и настоящий «Оскар», «Дзиґа» выдвигает требование к обязательному присутствию фильма в прокате (претендент должен был демонстрироваться в украинских кинотеатрах хотя бы одну неделю за текущий год). Само собой, фильм при этом должен быть озвучен, дублирован или титрован по-украински.

По словам исполнительного директора Украинской киноакадемии Анны Мачух, в этом году в прокат вышло больше 40 отечественных фильмов. Так что можем заранее предположить, что побороться в немалом количестве номинаций будет кому, — а уж следующим этапом развития украинского кино, по словам Анны, должна стать борьба за качество, а не количество.

Напомним, что в этом году в рамках премии лучшим полнометражным фильмом были названы «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, а в категории «Выбор зрителя» заветную юлу отхватил «Dzidzio Контрабас». Похоже, в 2019 году новый фильм Михаила Хомы вполне может повторить этот фокус.