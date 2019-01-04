Жителей столицы просят помочь защитить кинотеатр «Киев»

«Призываем киевскую власть способствовать продолжению договора аренды с ООО “Культурный центр кинотеатр Киев” и прибегнуть ко всем возможным мерам для недопущения преград в работе кинотеатра», — гласит петиция, созданная 4 января Ильей Дядыком – программным директором компании «Артхаус Трафик» и по совместительству просто неравнодушным любителем кино.

На момент написания данного текста свои подписи на сайте оставили немногим более 130 человек, поэтому до необходимой цели в 10 000 ей еще далеко. Но к распространению петиции уже подключились сотрудники индустрии. Кинокритик Александр Гусев в своем Facebook написал: «Мы прожили в [кинотеатре «Киев»] двадцать лет, работая и отдыхая, встречаясь и расставаясь, находя в его залах кратковременное прибежище в разгар революций и справляясь в его коридорах с душевными смутами, предаваясь спорам о времени и бытии, возлияниям, воодушевляющим непотребствам и кинопросмотрам. Давайте уделим ему ещё несколько минут и подпишем петицию».

Напомним, что сегодня истекает срок аренды помещения по ул. Большая Васильковская, и КГГА не планирует продлевать договор с действующим арендатором, ООО «Культурный центр “Кинотеатр Киев”». В КЦ «Кинотеатр Киев» поясняли, что по состоянию на 28 декабря Департамент коммунальной собственности КГГА не дал ответа на запрос о продлении срока аренды еще на 10 лет, хотя соответствующее обращение было зарегистрировано еще 9 октября. В самой же КГГА заявили, что планируют включить кинотеатр в коммунальную сеть «Киевкинофильм», куда уже входят кинокомплекс «Флоренция», кинотеатры «Лейпциг», «Ленинград» и другие. При этом «Киев» якобы продолжит работу в действующем формате.

Такое соседство – не то, чего заслуживает «Киев», считает его дирекция. «[Коммунальные кинотеатры] почти не способствуют культурному развитию города», – сообщается в их обращении.

По следам конфликта глава Госкино Филипп Ильенко написал пост, в котором похвалил усилия действующего руководства «Киевкинофильма»: «Нельзя не заметить значительных усилий директора ГП Дениса Хомича и его команды по возрождению и развитию сети коммунальных кинотеатров, которые достались им от “попередников” в далеко не лучшем, а во многих случаях – просто в запущенном состоянии». Но при этом Ильенко подчеркнул, что руководство КЦ «Кинотеатр Киев» тоже является эффективными менеджерами. Он адресовал КГГА ряд вопросов – включая самый актуальный непосредственно для зрителей: можно ли будет купить билет на показ, придя в кинотеатр 5 января?

Об этом потенциальные посетители киносеансов смогут узнать уже завтра. А пока у них есть шанс все-таки подписать петицию по ссылке.

Ранее дирекция КЦ «Кинотеатр Киев» напомнила, что под ее руководством кинотеатр активно сотрудничал с посольствами, провел более 200 кинофестивалей, которые посещали Софи Лорен, Фани Ардан, Катрин Денев, Венсан Кассель и другие мировые звезды. Кроме того, «Киев» являлся центром знакового отечественного кинофестиваля «Молодость».

Фото: УНИАН