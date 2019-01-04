Жителей столицы просят помочь защитить кинотеатр «Киев»
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Жителей столицы просят помочь защитить кинотеатр «Киев»

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 51
Главная Кино Жителей столицы просят помочь защитить кинотеатр «Киев»

Судьба учреждения все так же туманна, поэтому сегодня на сайте электронных петиций КГГА начался сбор подписей в поддержку Культурного центра «Кинотеатр Киев».

«Призываем киевскую власть способствовать продолжению договора аренды с ООО “Культурный центр кинотеатр Киев” и прибегнуть ко всем возможным мерам для недопущения преград в работе кинотеатра», — гласит петиция, созданная 4 января Ильей Дядыком – программным директором компании «Артхаус Трафик» и по совместительству просто неравнодушным любителем кино.

На момент написания данного текста свои подписи на сайте оставили немногим более 130 человек, поэтому до необходимой цели в 10 000 ей еще далеко. Но к распространению петиции уже подключились сотрудники индустрии. Кинокритик Александр Гусев в своем Facebook написал: «Мы прожили в [кинотеатре «Киев»] двадцать лет, работая и отдыхая, встречаясь и расставаясь, находя в его залах кратковременное прибежище в разгар революций и справляясь в его коридорах с душевными смутами, предаваясь спорам о времени и бытии, возлияниям, воодушевляющим непотребствам и кинопросмотрам. Давайте уделим ему ещё несколько минут и подпишем петицию».

Жителей столицы просят помочь защитить кинотеатр «Киев»

Напомним, что сегодня истекает срок аренды помещения по ул. Большая Васильковская, и КГГА не планирует продлевать договор с действующим арендатором, ООО «Культурный центр “Кинотеатр Киев”». В КЦ «Кинотеатр Киев» поясняли, что по состоянию на 28 декабря Департамент коммунальной собственности КГГА не дал ответа на запрос о продлении срока аренды еще на 10 лет, хотя соответствующее обращение было зарегистрировано еще 9 октября. В самой же КГГА заявили, что планируют включить кинотеатр в коммунальную сеть «Киевкинофильм», куда уже входят кинокомплекс «Флоренция», кинотеатры «Лейпциг», «Ленинград» и другие. При этом «Киев» якобы продолжит работу в действующем формате.

Такое соседство – не то, чего заслуживает «Киев», считает его дирекция. «[Коммунальные кинотеатры] почти не способствуют культурному развитию города», – сообщается в их обращении.

По следам конфликта глава Госкино Филипп Ильенко написал пост, в котором похвалил усилия действующего руководства «Киевкинофильма»: «Нельзя не заметить значительных усилий директора ГП Дениса Хомича и его команды по возрождению и развитию сети коммунальных кинотеатров, которые достались им от “попередников” в далеко не лучшем, а во многих случаях – просто в запущенном состоянии». Но при этом Ильенко подчеркнул, что руководство КЦ «Кинотеатр Киев» тоже является эффективными менеджерами. Он адресовал КГГА ряд вопросов – включая самый актуальный непосредственно для зрителей: можно ли будет купить билет на показ, придя в кинотеатр 5 января?

Об этом потенциальные посетители киносеансов смогут узнать уже завтра. А пока у них есть шанс все-таки подписать петицию по ссылке.

Ранее дирекция КЦ «Кинотеатр Киев» напомнила, что под ее руководством кинотеатр активно сотрудничал с посольствами, провел более 200 кинофестивалей, которые посещали Софи Лорен, Фани Ардан, Катрин Денев, Венсан Кассель и другие мировые звезды. Кроме того, «Киев» являлся центром знакового отечественного кинофестиваля «Молодость».

Фото: УНИАН

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

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