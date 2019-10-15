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🐱‍👤 Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

от Telekritika
От Telekritika 616
Главная Кино 🐱‍👤 Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц

Актриса Зои Кравиц составит компанию Роберту Паттинсону в сольнике о Темном рыцаре от Мэтта Ривза. Также переговоры об участии в фильме ведут Джона Хилл и Джеффри Райт.

Warner Bros. выбрали Зои Кравиц на роль Женщины-кошки в «Бэтмене» Мэтта Ривза. Дочь музыканта Ленни Кравица известна своими ролями в «Безумном Максе: Дорога ярости», «Большой маленькой лжи», «Дивергенте» и «Фантастических тварях». Она станет седьмой актрисой, сыгравшей супергероиню: до нее в роли Селины Кайл побывали Ли Меривезер, Джули Ньюмар, Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри и Энн Хэттэуэй.

Помимо Женщины-кошки Warner Bros. все еще в поисках новых Комиссара Гордона и Загадочника. Ранее стало известно, что Джона Хилл ведет переговоры насчет роли суперзлодея Пингвина, но сейчас ему предлагают образ Загадочника. Верного союзника Бэтмена – Комиссара Гордона – может сыграть Джеффри Райт («Мир Дикого Запада», «Казино “Рояль”»).

Напомним, сольный фильм Мэтта Ривза станет перезапуском вселенной супергероя. Главную роль в картине исполнит Роберт Паттинсон.

Ранее «Телекритика» писала о том, как стартовал «Джокер» в украинском прокате.

Фото: Getty Images

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