▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Телекритика попыталась разглядеть за компьютерной графикой актеров, которые озвучили персонажей.

Симба

Взрослого Симбу озвучил икона 2018 года Дональд Гловер, автор «Атланты» и обладатель трех «Грэмми» за клип на песню «This is America».

Нала

В трейлере мы не услышали голос подружки Симбы, но за ее компьютерной маской прячется Бейонсе. Пару дней назад Netflix анонсировали документальный проект о ней.

Шрам

Речь Чиветела Эджиофора – одна из немногих в трейлере. Актер известен отечественному зрителю по главной роли в «12 лет рабства» и роли Барона Карла Мордо в «Докторе Стрэндже».

Муфаса

Старшего брата Шрама озвучил Джеймс Эрл Джонс, «голос Дарта Вейдера». И в сравнении с возрастом Эджиофора (41), Джонс действительно ему как старший брат, если не отец – актеру уже почти 90 лет.

Зазу

Пернатого наставника Симбы воплотил британский комик Джон Оливер из The Daily Show, который также сыграл в «Сообществе» с Дональдом Гловером.

Тимон и Пумба

В роли разговорчивого суриката Билли Эйкнер, ведущий шоу «Билли на улице», где он вместе со знаменитостями задает прохожим вопросы. К «Хакуна Матата» присоединится голос Сета Рогена, который озвучил Пумбу.

Рафики

Однажды Джон Кани уже был наставником африканского принца в проекте Disney. Актер сыграл отца Т'Чаллы в «Черной пантере». Теперь он озвучит Рафики, мудрого мандрила и друга Симбы.

Азизи, Шензи, Камари

Имена гиен (в оригинальном мультфильме их звали Эд, Шензи, Банзай) стали более зловещими, как и их внешний вид. Азизи озвучит Эрик Андре, ведущий «Шоу Эрика Андре», Шензи подарит голос Флоренс Касумба из «Черной Пантеры», а друг и коллега режиссера Джордана Пила Киган-Майкл Ки озвучит Камари.

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Обложка: Walt Disney Pictures