▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»
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▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Кино ▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Disney презентовали первый полноценный трейлер игрового ремейка «Короля Льва». Животные стали более суровы и реалистичны, а грива Шрама и вовсе посветлела.

Телекритика попыталась разглядеть за компьютерной графикой актеров, которые озвучили персонажей.

Симба

Взрослого Симбу озвучил икона 2018 года Дональд Гловер, автор «Атланты» и обладатель трех «Грэмми» за клип на песню «This is America».

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Кадр из трейлера. Фото Quantrell Colbert/FX

Нала

В трейлере мы не услышали голос подружки Симбы, но за ее компьютерной маской прячется Бейонсе. Пару дней назад Netflix анонсировали документальный проект о ней.

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Кадр из трейлера. Кадр из клипа APES**T - THE CARTERS

Шрам

Речь Чиветела Эджиофора – одна из немногих в трейлере. Актер известен отечественному зрителю по главной роли в «12 лет рабства» и роли Барона Карла Мордо в «Докторе Стрэндже».

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Кадр из трейлера. Фото elle.uk

Муфаса

Старшего брата Шрама озвучил Джеймс Эрл Джонс, «голос Дарта Вейдера». И в сравнении с возрастом Эджиофора (41), Джонс действительно ему как старший брат, если не отец – актеру уже почти 90 лет.

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Кадр из трейлера. Кадр из интервью ABC

Зазу

Пернатого наставника Симбы воплотил британский комик Джон Оливер из The Daily Show, который также сыграл в «Сообществе» с Дональдом Гловером.

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Кадр из трейлера. Фото Eric Liebowitz/HBO

Тимон и Пумба

В роли разговорчивого суриката Билли Эйкнер, ведущий шоу «Билли на улице», где он вместе со знаменитостями задает прохожим вопросы. К «Хакуна Матата» присоединится голос Сета Рогена, который озвучил Пумбу.

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Кадр из трейлера. Кадр из шоу «Билли на улице»

Рафики

Однажды Джон Кани уже был наставником африканского принца в проекте Disney. Актер сыграл отца Т'Чаллы в «Черной пантере». Теперь он озвучит Рафики, мудрого мандрила и друга Симбы.

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Кадр из трейлера. Фото Marvel Studios

Азизи, Шензи, Камари

Имена гиен (в оригинальном мультфильме их звали Эд, Шензи, Банзай) стали более зловещими, как и их внешний вид. Азизи озвучит Эрик Андре, ведущий «Шоу Эрика Андре», Шензи подарит голос Флоренс Касумба из «Черной Пантеры», а друг и коллега режиссера Джордана Пила Киган-Майкл Ки озвучит Камари.

▶❔ Who is who: кто озвучивает нового «Короля Льва»

Кадр из the Eric Andre Show. Фото Marvel Studios. Фото GEORGE CHINSEE Variety

Хеллбой отправится в Британию, чтобы победить Милу Йовович – читайте в нашей еженедельной рубрике Proпрокат.

Обложка: Walt Disney Pictures

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