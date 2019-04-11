👿 ProПрокат: Хеллбой и кровавая Милла Йовович

С 11 апреля успокаиваем жену Мерлина, укрываемся от сирийских снарядов и обживаем заброшенные дома.

«Хеллбой»

В ролях: Дэвид Харбор, Иэн Макшейн, Милла Йовович, Саша Лэйн, Дэниэл Дэй Ким

Перезапуск истории о борце с демонами. В роли Хеллбоя – шериф из «Очень странных дел», а в роли его антагониста – Милла Йовович. Экс-киевлянке досталась партия Нимуэ, жены Мерлина и могущественной Кровавой королевы, которая хочет уничтожить мир. Краснокожему борцу с адскими созданиями придется отправиться в Британию и остановить кровожадную монархиню. Также на пути ему встретится Баба Яга, которую, увы, сыграет не Даг Джонс.

Изначально проект должен был завершить трилогию Гильермо Дель Торо, но мексиканский режиссер не нашел общего языка с автором комикса Майком Миньолой, а за ним проект покинул и Рон Перлман, первый Хеллбой. Дель Торо хотел снять проект по своему сценарию. В итоге, третий фильм объявили ребутом с новым кастом, режиссером, множеством матерщины и рейтингом R.

«Частная война»

В ролях: Розамунд Пайк, Джейми Дорнан, Стенли Туччи, Том Холландер

Фильм расскажет о журналистке Мэри Колвин. В 2001 году в засаде на Шри-Ланке она теряет глаз, но это не останавливает ее на пути поиска правды. Журналистка раз за разом отправляется в горячие точки. Ее последней миссией стала осада Хомса в Сирии.

Картина основана на статье Marie Colvin's Private War 2012 года в Vanity Fair, а главную роль исполнила Розамунд Пайк, которая была за нее номинирована на премию «Золотой глобус».

«Сквот32»

В ролях: Анна Адамович, Александр Богачук, Римаида Онадская, Игорь Левенец, Сергей Лузановский.

Сквот – группа молодых людей, которые нелегально живут в наполовину заброшенном киевском доме. Они пытаются найти путь во взрослую жизнь, поменять себя и мир. Единственная в этом здании законная жительница, 80-летняя Фаина – главное препятствие на пути застройщиков, которые хотят снести дом. Однажды к группе присоединяется фотограф Лиза, которая загорается желанием помочь Сквоту в их борьбе и также обрести себя.

Это дебютная картина Саши Лидаговского. Сценарий написала известная украинская писательница Люко Дашвар («Рай.Центр», «Село не люди»). Главную роль Лизы исполнила актриса Анна Адамович («Любимая учительница», «Незламна»).

Также в четверг стартует «Неделя австрийского кино». Темнокожий мальчик-раб становится талисманом венского двора – читайте о фильмах фестиваля в нашем материале.

Обложка: Lionsgate, Millennium Films, Campbell Grobman Films, Dark Horse Entertainment