▶ В Киеве пройдет «Неделя австрийского кино»
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▶ В Киеве пройдет «Неделя австрийского кино»

от Telekritika
От Telekritika 12
Главная Кино ▶ В Киеве пройдет «Неделя австрийского кино»

Столица восьмой год подряд принимает фестиваль австрийского кино. В программе будут три полнометражных фильма и традиционная подборка короткометражек от фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA.

«Неделя австрийского кино» проходит в Украине с 2011 года. Организаторами фестиваля выступают Австрийский культурный форум и компания «Артхаус Трафик». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами. В свое время австрийцы привозили в Киев самые разнообразные работы, такие как хоррор «Спокойной ночи, мама» или любовный вестерн «Испания».

В программе фестиваля будут следующие фильмы:

«Машина любви»

Фильм-открытие. Участник музыкальной группы Георгий теряет друга и напарника. Без денег и крыши над головой он решает стать жиголо и спит с женщинами за деньги, пока не влюбляется в инструктора по вождению.

«Анджело»

Вена, начало XVIII века. Африканский мальчик-раб Анджело попадает под опеку графини: она решает крестить его и дать ему образование. Достигнув совершеннолетия, Анджело становится знаменитым талисманом венского двора, пока не решает тайно жениться на белой женщине.

«Земля»

Лента «Земля» – новая работа титулованного австрийского документалиста Николауса Гейрхальтера, лауреата Европейской киноакадемии. В фильме режиссер исследует отношения человечества с земной корой: люди принимают существование земли как должное; она кажется незыблемой. По мнению Гейрхальтера, если рассматривать нашу планету как организм, то ее кора – всего 40 километров толщиной – наиболее уязвимый ее орган.

Также покажут подборку лучших короткометражек международного фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA. Среди работ анимация, видеоарт, документальные и игровые картины.
«Неделя австрийского кино» пройдет в кинотеатре «Киев» с 11 по 15 апреля.

Тем временем, в Киеве нелегально показывают мультфильмы Хаяо Миядзаки.

Фото: © Allegro Film

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