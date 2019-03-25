«Пиратка» на широких экранах: в украинских кинотеатрах появились незаконные фильмы

В Киеве стартовал один из самых масштабных в стране фестивалей документального кино Docudays UA , посвященный цифровому миру и новым технологиям. Ранее «Телекритика» составила топ-10 фильмов фестиваля, которые не смогут оставить медийщиков и журналистов равнодушными.

А пока часть жителей Киева смотрит документальные фильмы про права человека, в Доме кино организовывают вечер просмотра сериала «Друзья» сразу в двух кинозалах и на двух языках, украинском и английском.

Все бы ничего, но вопросом о том, есть ли права на показ сериала, задался Кирилл Марикуца, организатор Kyiv International Short Film Festival. После попытки узнать на странице встречи, легальный ли показ, организаторы заблокировали интересующегося, вследствие чего и появился пост, в котором Кирилл рассказал про попытки нелегальных показов фильмов Хаяо Миядзаки в городах Украины с размахом и масштабом и как поход в кино может перерости в поддержку пиратов в Украине.

«Телекритика» попросила Кирилла прокомментировать сложившуюся ситуацию с нелегальными показами, и рассказать, как он и его команда связывались с кинотеатрами для отмены мероприятий: «Два из трех кинотеатров отказались проводить показы аниме Хаяо Миядзаки, узнав, что у данной организации нет прав на показы фильмов и что права на некоторые из фильмов принадлежат нашей компании. Кинотеатры сдавали залы в аренду и поэтому не контролировали наличие разрешительных документов».

Два из трех кинотеатров отказались проводить показы аниме Хаяо Миядзаки, узнав что у данной организации нет прав на показы фильмов и что права на некоторые из фильмов принадлежат нашей компании

Теперь та же организация What's On Friday, которая пыталась провести нелегальные показы фильмов Хаяо Миядзаки, пытается это сделать с сериалом «Друзья», и вот как представители комментирую вопрос о покупке прав: «Относительно этого события – это будет больше похоже на частную вечеринку-встречу старых друзей с просмотром отдельных эпизодов “Друзей”. Да, права еще не приобретены. Да, это неправильно – запускать событие, а потом договариваться с правообладателем. Да, я это осознаю и иду исправлять».

Получается, что мероприятие анонсировано, билеты уже продают, но права не выкуплены. Это можно расценивать как пренебрежение авторским правом. Почему-то люди систематически забывают, что создание контента в любом из его проявлений – долгий, трудоемкий и дорогостоящий трудом. Правообладателям сериала наверняка было бы интересно услышать про показы их продукта на коммерческой основе.

Демонстрация пиратского контента негативна для киноиндустрии всегда, прежде всего она бьет по самим же зрителям, ограничивая возможность дистрибьюторов привозить легально тот или иной фильм

Так чем же плоха демонстрация нелегального контента в кинотеатрах? Ответить на этот вопрос мы попросили Кирилла Марикуцу: «Демонстрация пиратского контента негативна для киноиндустрии всегда, прежде всего она бьет по самим же зрителям, ограничивая возможность дистрибьюторов привозить легально тот или иной фильм».

Пока не известно, будет ли проводится показ «Друзей» легально или нет, но мы точно знаем, что мероприятие не отменили. Поэтому отслеживаем ситуацию и пытаемся контролировать, что и где смотрим, чтобы случайно не оказать поддержку пиратскому бизнесу, с которым Украина сейчас так активно борется.

Заглавное фото: Антонина Бобровицкая. Для кавера были использованы фото:

https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/236394-v-yaponii-v-2022-godu-poyavitsya-park-razvlechenij-posvyashchennyj-multfilmam-khayao-miyadzaki

http://friends-online.co/more/946-neobychnyy-obzor-seriala-druzya.html

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