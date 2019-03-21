👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист
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👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

от Дарья Чернина
От Дарья Чернина 113
Главная Кино 👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Завтра, 22 марта, в Киеве стартует один из самых масштабных в стране фестивалей документального кино, который продлится до 30 марта. За эти дни зрители смогут ознакомиться с 76 фильмами из 38 стран мира, 27 из которых были произведены в Украине.

Если в прошлом году команда кинофестиваля рефлексировала на тему неравенства, освещая вопросы разнообразной дискриминации, в этом году темой фестиваля стал цифровой мир и новые технологии. «Разрешить программе изменить ваше сознание?» – вопрошают билборды, развешенные по столице, тем самым призывая общество задуматься над тем, как изменилась наша жизнь с появлением новых технологий, и какие возможности они открывают для человека в целом. Несмотря на неплохую промокампанию, все же стоит признать, что фильмов, которые остро поднимали бы тему цифровизации на Docudays UA 2019 маловато. Из тенденций также можно выделить тот факт, что в конкурсной программе этого года снова обратились к социальным проблемам, избегая повтора программы Docudays UA 2018, когда практически каждый второй фильм освещал с разных сторон события на востоке Украины.

Что и где смотреть на Docudays UA 2019? «Телекритика» составила топ-10 фильмов, которые не смогут оставить медийщиков и журналистов равнодушными.  

1.Фильм-открытие. «Bellingcat: Правда в мире постправды»

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Афиша ленты «Bellingcat: Правда в мире постправды»

Пожалуй, лента голландского режиссера Ганса Пула – одно из самых ярких событий этого фестиваля. Документальный фильм собирается погрузить зрителя в коллектив расследователей, которые известны в мире под названием Bellingcat. Организация была создана в 2014 году и сегодня занимается расследованием самых резонансных дел в мире. Одно из которых – крушение MH17 в Донецкой области. В ленте «Bellingcat: Правда в мире постправды» покажут уникальные кадры работы журналистов, их борьбу с фейковыми новостями, противоречивыми фактами и пропагандой.

Фильм можно увидеть в кинотеатре «Жовтень» 22 марта в 20:00, 23 марта – в 11:30.

2. «Потенциальное преступление»

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Кадр из фильма «Потенциальное преступление»

Еще одной значительной премьерой в Украине станет документальная лента немецких режиссеров Моники Гильшер и Маттиаса Гидера под названием «Потенциальное преступление». Главным героем ленты выступает компьютерная программа, призванная предотвращать преступления, следя за людьми с помощью камер видеонаблюдения. Режиссеры путешествовали по таким странам, как США, Великобритания, Франция и Германия, исследуя потенциал работы подобных программ и их алгоритмов, поскольку фактически, в попытках обезопасить общество, государства этих стран установили за гражданами тотальный контроль, который нарушает право человека на свободную жизнь.

Фильм можно увидеть в «Жовтне» 23 марта в 18:30, а также 24 марта – в 17:00 и 29 марта – в 19:50.

3. «Чистильщики»

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Кадр из фильма «Чистильщики»

Рано или поздно каждому из нас приходило уведомление из социальных сетей, которое оповещало, что контент, размещенный нами, был удален за нарушение правил сообщества. Отвечая на вопрос, кто следит за безопасностью в сети, представители масштабных корпораций, таких как Google, Facebook и Twitter, рассказывали про безупречный алгоритм, способный различать неприличный контент на страницах их сетей и удалять его. Помимо алгоритма, конечно, есть и аналитики, цель которых – коммуницыровать с пользователями. Но благодаря ленте двух немецких режиссеров Ганса Блока и Морица Ризевика, становится ясно, что слова корпораций лишь частично правдивы. На самом деле дезинфекцией в сети помимо алгоритма занимаются филиппинские рабочие, находящиеся на грани выживания. Они ненавидят свою работу. Но, кажется, другого пути у них просто нет.

Фильм можно увидеть кинотеатре «Жовтень» 24 марта в 18:30, 25 марта – в 17:00 и 30 марта – в 19:50.

4. «Народная республика желания»

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Кадр из фильма «Народная республика желания»

Еще одной лентой, освещающей проблемы технологизации, стала картина американского режиссера китайского происхождения Хао Ву. «Народная республика желания» призвана задать зрителю простой вопрос – может ли виртуальная связь заменить реальную? Хао Ву рассказывает историю о двух китайских интернет-звездах, которые прошли путь от кромешного одиночества к народной популярности и богатству, получая свыше 200 тысяч долларов в месяц. Но реально ли их виртуальное счастье?

Фильм можно увидеть в кинотеатре «Жовтень» 26 марта в 18:30, 27 марта – в 17:00.

5. «Смерть от дизайна» («Навмисна смерть»)

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Кадр из фильма «Смерть от дизайна»

Американский режиссер Сью Уильямс решила исследовать обратную сторону обещаний, которые мы достаточно часто слышим от провайдеров телефонной сети и компаний, производящих гаджеты, – к 2020 году 4 миллиарда людей во всем мире будут иметь компьютеры, 5 миллиардов – смартфоны. Насколько они реальны и кто работает на то, чтобы обеспечить большую часть населения мира гаджетами? В рамках Docudays UA 2019 на примере ленты «Смерть от дизайна» основатель дистрибьюторской фирмы Film Sprout Кейтлин Бойл расскажет про низовые зрительские инициативы, которые могут создать новые возможности для документальных лент в будущем.

Фильм можно увидеть бесплатно в IZONE 25 марта в 19:00, по билетам лента будет доступна в кинотеатре «Жовтень» 28 марта в 17:00.

Лекция Кейтлин Бойл состоится в IZONE 26 марта в 10:00.

6.«Оккупированный кинотеатр»

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Кадр из фильма «Оккупированный кинотеатр»

Тема приватизации кинотеатров для киевлян особо болезненная – в этом и заключается важность ленты «Оккупированный кинотеатр» сербского режиссера Сенки Доманович. История белградского кинотеатра «Звезда» очень похожа на судьбу киевской «Кинопанорамы» – был в коммунальной собственности, стал частным, и однажды новый хозяин решил его закрыть. Чтобы отстоять кинотеатр, его дважды оккупировали активисты, проводили лекции, кинопоказы и другие события, чтобы привлечь внимание общественности к подобной проблеме. По словам Сенки Доманович, кампания была очень яркой, но, к сожалению, сейчас «Звезда» закрыт.

Фильм можно будет увидеть в кинотеатре «Киев» 23 марта в 19:00, в кинотеатре «Жовтень» – 29 марта в 21:40.

7.«Отдаленный лай собак»

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Кадр из фильма «Отдаленный лай собак»

Лента датского режиссера Саймона Леренга Вильмонта, пожалуй, одна из самых титулованных в программе. За год работа собрала награды более двух десятков кинофестивалей мира – в Нидерландах, Швеции, Греции, США, Испании, а также была среди номинантов на лучший документальный фильм Европейской киноакадемии. Почему столько внимания? Картина «Отдаленный лай собак» рассказывает историю 10-летнего мальчика Олега, который живет в серой зоне вместе со своей бабушкой Александрой. Они – одни из последних жителей в поселке Гнутово, который находится в нескольких километрах от линии фронта. Саймон Вильмонт давит на живое – детство в зоне конфликта и как в этом хаосе меняется жизнь ребенка и его ценности.

Фильм можно будет увидеть в кинотеатре «Жовтень» 28 марта в 19:00, 29 марта – в 12:15, 30 марта – в 16:45.

8.«Пограничный барьер» («Прикордонний мур»)

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналистВ 2016 году австрийские власти, встревоженные перспективой увеличения числа мигрантов, бегущих через Италию в Северную Европу после блокировки венгерского и балканского путей, решили восстановить государственную границу между двумя странами ЕС, возведя между Австрией и Италией пограничный забор – сетку-изгородь. Весь фильм снят в окрестностях Бреннера, древнего пути, известного в мире по двум событиям – перед началом войны, с приходом Гитлера ко власти, местные жители этим путем вели евреев на юг, спасая от смерти. После войны этим же путем бежали в Италию нацисты. В результате барьер так и не достроили, зато австрийскому режиссеру Николаусу Гейрхальтеру удалось достаточно тонко передать страхи, которые транслирует местное телевидение, сравнивая локальную идентичность с национальной, конкретные экономические интересы жителей – с политической риторикой властей.

Фильм можно будет увидеть в кинотеатре «Жовтень» 27 марта в 18:30.

9. «Домашние игры»

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Кадр из фильма «Домашние игры»

Призер одесского кинофестиваля и минского «Лістапада» в категории лучший документальный фильм – история о 20-летней украинской спортсменке Алине, которая получает шанс попасть в женскую высшую футбольную лигу.  Но перед девушкой стоит сложный выбор. У Алины умирает мать и оставляет на плечах молодой девушки младшего брата и сестру. Карьера или семья?

Фильм Алисы Коваленко можно будет увидеть в кинотеатре «Киев» 25 марта в 21:30, в кинотеатре «Дніпро» 29 марта в 19:00, в кинотеатре «Лира» 30 марта в 15:40, в кинотеатре «Жовтень» 30 марта в 17:00, в кинотеатре Boomer 30 марта в 16:30.

10. «Последствия VR: Евромайдан»

👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Кадр из фильма «Последствия VR: Евромайдан»

Одним мрачным утром 20 февраля 2014 года силы украинских спецподразделений открыли огонь по протестующим с битами и деревянными щитами. Пятьдесят человек погибли. Через несколько дней президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Авторы ленты «Последствия VR: Евромайдан», фотографы Сергей Полежака и Алексей Фурман, а также веб-дизайнер Кирилл Жилинский, воссоздали улицу, где произошли столкновения с помощью фотограмметрии и CGI. Благодаря этому VR-проекту зрители смогут пройти путем протестующих, которые сражались за улицу с «Беркутом». В основе истории – хроника того дня и архивные видеозаписи. Воспоминания очевидцев сняты в формате 360° как видеоинтервью, записанные в тех же местах, где они стояли тем трагическим утром.

Фильм можно будет посмотреть в IZONE с 23 по 28 марта в 11:00. Вход бесплатный.

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