👓10 фильмов на Docudays UA, которые невозможно пропустить, если вы журналист

Если в прошлом году команда кинофестиваля рефлексировала на тему неравенства, освещая вопросы разнообразной дискриминации, в этом году темой фестиваля стал цифровой мир и новые технологии. «Разрешить программе изменить ваше сознание?» – вопрошают билборды, развешенные по столице, тем самым призывая общество задуматься над тем, как изменилась наша жизнь с появлением новых технологий, и какие возможности они открывают для человека в целом. Несмотря на неплохую промокампанию, все же стоит признать, что фильмов, которые остро поднимали бы тему цифровизации на Docudays UA 2019 маловато. Из тенденций также можно выделить тот факт, что в конкурсной программе этого года снова обратились к социальным проблемам, избегая повтора программы Docudays UA 2018, когда практически каждый второй фильм освещал с разных сторон события на востоке Украины.

Что и где смотреть на Docudays UA 2019? «Телекритика» составила топ-10 фильмов, которые не смогут оставить медийщиков и журналистов равнодушными.

1.Фильм-открытие. «Bellingcat: Правда в мире постправды»

Пожалуй, лента голландского режиссера Ганса Пула – одно из самых ярких событий этого фестиваля. Документальный фильм собирается погрузить зрителя в коллектив расследователей, которые известны в мире под названием Bellingcat. Организация была создана в 2014 году и сегодня занимается расследованием самых резонансных дел в мире. Одно из которых – крушение MH17 в Донецкой области. В ленте «Bellingcat: Правда в мире постправды» покажут уникальные кадры работы журналистов, их борьбу с фейковыми новостями, противоречивыми фактами и пропагандой.

Фильм можно увидеть в кинотеатре «Жовтень» 22 марта в 20:00, 23 марта – в 11:30.

2. «Потенциальное преступление»

Еще одной значительной премьерой в Украине станет документальная лента немецких режиссеров Моники Гильшер и Маттиаса Гидера под названием «Потенциальное преступление». Главным героем ленты выступает компьютерная программа, призванная предотвращать преступления, следя за людьми с помощью камер видеонаблюдения. Режиссеры путешествовали по таким странам, как США, Великобритания, Франция и Германия, исследуя потенциал работы подобных программ и их алгоритмов, поскольку фактически, в попытках обезопасить общество, государства этих стран установили за гражданами тотальный контроль, который нарушает право человека на свободную жизнь.

Фильм можно увидеть в «Жовтне» 23 марта в 18:30, а также 24 марта – в 17:00 и 29 марта – в 19:50.

3. «Чистильщики»

Рано или поздно каждому из нас приходило уведомление из социальных сетей, которое оповещало, что контент, размещенный нами, был удален за нарушение правил сообщества. Отвечая на вопрос, кто следит за безопасностью в сети, представители масштабных корпораций, таких как Google, Facebook и Twitter, рассказывали про безупречный алгоритм, способный различать неприличный контент на страницах их сетей и удалять его. Помимо алгоритма, конечно, есть и аналитики, цель которых – коммуницыровать с пользователями. Но благодаря ленте двух немецких режиссеров Ганса Блока и Морица Ризевика, становится ясно, что слова корпораций лишь частично правдивы. На самом деле дезинфекцией в сети помимо алгоритма занимаются филиппинские рабочие, находящиеся на грани выживания. Они ненавидят свою работу. Но, кажется, другого пути у них просто нет.

Фильм можно увидеть кинотеатре «Жовтень» 24 марта в 18:30, 25 марта – в 17:00 и 30 марта – в 19:50.

4. «Народная республика желания»

Еще одной лентой, освещающей проблемы технологизации, стала картина американского режиссера китайского происхождения Хао Ву. «Народная республика желания» призвана задать зрителю простой вопрос – может ли виртуальная связь заменить реальную? Хао Ву рассказывает историю о двух китайских интернет-звездах, которые прошли путь от кромешного одиночества к народной популярности и богатству, получая свыше 200 тысяч долларов в месяц. Но реально ли их виртуальное счастье?

Фильм можно увидеть в кинотеатре «Жовтень» 26 марта в 18:30, 27 марта – в 17:00.

5. «Смерть от дизайна» («Навмисна смерть»)

Американский режиссер Сью Уильямс решила исследовать обратную сторону обещаний, которые мы достаточно часто слышим от провайдеров телефонной сети и компаний, производящих гаджеты, – к 2020 году 4 миллиарда людей во всем мире будут иметь компьютеры, 5 миллиардов – смартфоны. Насколько они реальны и кто работает на то, чтобы обеспечить большую часть населения мира гаджетами? В рамках Docudays UA 2019 на примере ленты «Смерть от дизайна» основатель дистрибьюторской фирмы Film Sprout Кейтлин Бойл расскажет про низовые зрительские инициативы, которые могут создать новые возможности для документальных лент в будущем.

Фильм можно увидеть бесплатно в IZONE 25 марта в 19:00, по билетам лента будет доступна в кинотеатре «Жовтень» 28 марта в 17:00.

Лекция Кейтлин Бойл состоится в IZONE 26 марта в 10:00.

6.«Оккупированный кинотеатр»

Тема приватизации кинотеатров для киевлян особо болезненная – в этом и заключается важность ленты «Оккупированный кинотеатр» сербского режиссера Сенки Доманович. История белградского кинотеатра «Звезда» очень похожа на судьбу киевской «Кинопанорамы» – был в коммунальной собственности, стал частным, и однажды новый хозяин решил его закрыть. Чтобы отстоять кинотеатр, его дважды оккупировали активисты, проводили лекции, кинопоказы и другие события, чтобы привлечь внимание общественности к подобной проблеме. По словам Сенки Доманович, кампания была очень яркой, но, к сожалению, сейчас «Звезда» закрыт.

Фильм можно будет увидеть в кинотеатре «Киев» 23 марта в 19:00, в кинотеатре «Жовтень» – 29 марта в 21:40.

7.«Отдаленный лай собак»

Лента датского режиссера Саймона Леренга Вильмонта, пожалуй, одна из самых титулованных в программе. За год работа собрала награды более двух десятков кинофестивалей мира – в Нидерландах, Швеции, Греции, США, Испании, а также была среди номинантов на лучший документальный фильм Европейской киноакадемии. Почему столько внимания? Картина «Отдаленный лай собак» рассказывает историю 10-летнего мальчика Олега, который живет в серой зоне вместе со своей бабушкой Александрой. Они – одни из последних жителей в поселке Гнутово, который находится в нескольких километрах от линии фронта. Саймон Вильмонт давит на живое – детство в зоне конфликта и как в этом хаосе меняется жизнь ребенка и его ценности.

Фильм можно будет увидеть в кинотеатре «Жовтень» 28 марта в 19:00, 29 марта – в 12:15, 30 марта – в 16:45.

8.«Пограничный барьер» («Прикордонний мур»)

В 2016 году австрийские власти, встревоженные перспективой увеличения числа мигрантов, бегущих через Италию в Северную Европу после блокировки венгерского и балканского путей, решили восстановить государственную границу между двумя странами ЕС, возведя между Австрией и Италией пограничный забор – сетку-изгородь. Весь фильм снят в окрестностях Бреннера, древнего пути, известного в мире по двум событиям – перед началом войны, с приходом Гитлера ко власти, местные жители этим путем вели евреев на юг, спасая от смерти. После войны этим же путем бежали в Италию нацисты. В результате барьер так и не достроили, зато австрийскому режиссеру Николаусу Гейрхальтеру удалось достаточно тонко передать страхи, которые транслирует местное телевидение, сравнивая локальную идентичность с национальной, конкретные экономические интересы жителей – с политической риторикой властей.

Фильм можно будет увидеть в кинотеатре «Жовтень» 27 марта в 18:30.

9. «Домашние игры»

Призер одесского кинофестиваля и минского «Лістапада» в категории лучший документальный фильм – история о 20-летней украинской спортсменке Алине, которая получает шанс попасть в женскую высшую футбольную лигу. Но перед девушкой стоит сложный выбор. У Алины умирает мать и оставляет на плечах молодой девушки младшего брата и сестру. Карьера или семья?

Фильм Алисы Коваленко можно будет увидеть в кинотеатре «Киев» 25 марта в 21:30, в кинотеатре «Дніпро» 29 марта в 19:00, в кинотеатре «Лира» 30 марта в 15:40, в кинотеатре «Жовтень» 30 марта в 17:00, в кинотеатре Boomer 30 марта в 16:30.

10. «Последствия VR: Евромайдан»

Одним мрачным утром 20 февраля 2014 года силы украинских спецподразделений открыли огонь по протестующим с битами и деревянными щитами. Пятьдесят человек погибли. Через несколько дней президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Авторы ленты «Последствия VR: Евромайдан», фотографы Сергей Полежака и Алексей Фурман, а также веб-дизайнер Кирилл Жилинский, воссоздали улицу, где произошли столкновения с помощью фотограмметрии и CGI. Благодаря этому VR-проекту зрители смогут пройти путем протестующих, которые сражались за улицу с «Беркутом». В основе истории – хроника того дня и архивные видеозаписи. Воспоминания очевидцев сняты в формате 360° как видеоинтервью, записанные в тех же местах, где они стояли тем трагическим утром.

Фильм можно будет посмотреть в IZONE с 23 по 28 марта в 11:00. Вход бесплатный.