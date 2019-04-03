▶⚔ Великая война здесь: пугающие промо «Игры Престолов»
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▶⚔ Великая война здесь: пугающие промо «Игры Престолов»

от Telekritika
От Telekritika 24
Главная Кино ▶⚔ Великая война здесь: пугающие промо «Игры Престолов»

2 апреля HBО подогрели интерес интернет-коммьюнити новым постером восьмого сезона. На нем все персонажи разложены в форме железного трона. Их замело снегом и, по-видимому, они мертвы.

По крайней мере, в этом нас хотят убедить создатели. Кроме постера опубликовали также три тизера с названиями «Вместе», «Выживание» и «Последствия». Ранее был также выпущен полноценный трейлер, где Арья спасалась в коридорах Винтерфелла.

▶⚔ Великая война здесь: пугающие промо «Игры Престолов»

«Вместе»

«Выживание»

«Последствия»

Создатели уже не первый раз интригуют зрителей постерами. В промо к 6 сезону все персонажи стали «лицами» в коллекции Безликого бога, что также заставило фанатов гадать, кто умрет в этому году.

▶⚔ Великая война здесь: пугающие промо «Игры Престолов»

Еще одним приятным дополнением к промо-кампании HBO станет появление Кита Харрингтона на шоу Saturday Night Live в эту субботу. Однажды он уже обедал у Сета Майерса в образе Джона Сноу.

Восьмой сезон «Игры Престолов» будет короче других по количеству серий – 6 эпизодов, но не по хронометражу – обещают серии по полтора часа, то есть, как полнометражный фильм. Сезон будет посвящен битве между человечеством и армией  Белых Ходоков. Примечательно, что 3 и 5 серии снял Мигель Сапочник – режиссер-постановщик «Битвы Бастардов» 6 сезона. Значит, будет горячо.

Финальный сезон выйдет на экраны 14 апреля.

Вы также можете почитать о том, какие сериалы не стоит пропускать в апреле.

Фото: HBO

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