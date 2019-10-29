Трилогии «Звездных войн» от создателей «Игры престолов» не будет

Об этом сообщает Deadline. Экс-шоураннеры «Игры престолов» отказались от разработки новых фильмов для Lucasfilm, так как у них не хватает времени на создание контента для Netflix. «У нас нет дополнительного времени в сутках, чтобы справедливо распределять его между „Звездными войнами“ и нашими проектами для Netflix», – говорят Бениофф и Уайсс.

Напомним, в феврале 2018 года они подписали контракт с Lucasfilm на создание трилогии-продолжения «Звездных войн», которая должна была стартовать в 2022 году. В августе 2019 года Бениофф и Уайсс договорились с Netflix об эксклюзивном контракте на $300 млн, согласно которому будут писать фильмы и сериалы для потокового сервиса.

Напомним, Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс – создатели популярного сериала «Игра престолов» на HBO. Весной вышел последний сезон проекта, который не устроил фанатов фэнтези-вселенной. Они написали петицию, где просили заменить сценаристов и переписать финал.

Ранее сообщалось, что HBO Max увели из-под носа других стримингов мультфильмы Хаяо Миядзаки.

Фото: Getty Images

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