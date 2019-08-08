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Netflix переманил к себе создателей «Игры престолов»

от Telekritika
От Telekritika 726
Главная Кино Netflix переманил к себе создателей «Игры престолов»

Шоураннеры Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс подписали соглашение о сотрудничестве со стриминговым гигантом Netflix.

Как сообщает Deadline, сценаристы и исполнительные продюсеры «Игры престолов» задумались о смене места работы еще во время съемок последнего сезона шоу. Среди кандидатов на «новую прописку» авторов числились Disney, Comcast, Amazon и Apple. К слову, с Disney у дуо Бениофф/Уайсс уже есть соглашение: они пишут сценарий для новой трилогии «Звездных войн».

Сумма сделки с Netflix неизвестна, но источники Deadline сообщают о девятизначном числе. Для стримингового сервиса Бениофф и Уайсс займутся производством сериалов и кино.

«У нас было прекрасное сотрудничество с HBO более десяти лет, и мы благодарны им за то, что они всегда заставляют нас чувствовать себя как дома. За последние несколько месяцев мы провели много времени, разговаривая с Синди Холланд и Питером Фридлендером, а также с Тедом Сарандосом и Скоттом Стубером (боссы Netflix, – Ред.). Мы помним те же кадры из тех же фильмов 80-х, мы любим одни и те же книги. Мы рады таким же возможностям повествования. Netflix создал нечто поразительное и беспрецедентное, и мы рады, что они пригласили нас присоединиться к ним», – поделились Бениофф и Уайсс.

Напомним, что у HBO запланированы несколько спин-оффов «Игры престолов», которые будут курировать другие шоураннеры. Недавно Джордж Мартин поделился деталями первого из них.

Фото: Getty Images

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