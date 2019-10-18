HBO Max приобрел право на трансляцию аниме от студии «Гибли»

Теперь у HBO Max есть право на показ культовых мультфильмов: «Унесенные призраками», «Ходячий замок Хаула», «Ветер крепчает», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Рыбка Поньо на утесе», а также других работ студии. Об этом сообщает Variety.

Сам Миядзаки ранее негативно относился к трансляции своих произведений на стриминговых сервисах. Его отношения с американскими дистрибьюторами имели сложную историю. Продюсер Харви Вайнштейн, чья компания прокатывала «Унесенные призраками» и убрала несколько сцен из хронометража, получил от Миядзаки самурайский меч в подарок с подписью «Никаких сокращений» (англ. no cuts). Также критике японца поддавалась и политика компании Disney.

Покупка HBO Max стала внезапной новостью для индустрии. За несколько дней до этого дистрибьютор «Гибли» в Северной Америке GKids заявил, что из-за специфики работ Миядзаки, его мультфильмы никогда не появятся на стриминговых платформах, таких как Netflix, Disney, Hulu и др.

Напомним, спустя 18 лет после мировой премьеры мультфильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки вышел в китайский прокат и обошел летний хит Disney «История игрушек 4».

Фото: Studio Ghibli

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