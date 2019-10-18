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HBO Max приобрел право на трансляцию аниме от студии «Гибли»

от Telekritika
От Telekritika 306
Главная Кино HBO Max приобрел право на трансляцию аниме от студии «Гибли»

Стриминговый сервис HBO Max, принадлежащий WarnerMеdia, сможет эксклюзивно показывать проекты японской студии анимации «Гибли», основанной мультипликатором Хаяо Миядзаки.

Теперь у HBO Max есть право на показ культовых мультфильмов: «Унесенные призраками», «Ходячий замок Хаула», «Ветер крепчает», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Рыбка Поньо на утесе», а также других работ студии. Об этом сообщает Variety.

Сам Миядзаки ранее негативно относился к трансляции своих произведений на стриминговых сервисах. Его отношения с американскими дистрибьюторами имели сложную историю. Продюсер Харви Вайнштейн, чья компания прокатывала «Унесенные призраками» и убрала несколько сцен из хронометража, получил от Миядзаки самурайский меч в подарок с подписью «Никаких сокращений» (англ. no cuts). Также критике японца поддавалась и политика компании Disney.

Покупка HBO Max стала внезапной новостью для индустрии. За несколько дней до этого дистрибьютор «Гибли» в Северной Америке GKids заявил, что из-за специфики работ Миядзаки, его мультфильмы никогда не появятся на стриминговых платформах, таких как Netflix, Disney, Hulu и др.

Напомним, спустя 18 лет после мировой премьеры мультфильм «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки вышел в китайский прокат и обошел летний хит Disney «История игрушек 4».

Фото: Studio Ghibli

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